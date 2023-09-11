Допинг-проба Погба оказалась положительной

Хавбек «Ювентуса» Поль Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон.
Игрок сдал пробу после поединка 1-го тура Серии А против «Удинезе» (3:0). Футболист всю игру находился в запасе.
В нынешнем сезоне Погба провел 2 матча.
Хавбек «Ювентуса» Поль Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон.
Игрок сдал пробу после поединка 1-го тура Серии А против «Удинезе» (3:0). Футболист всю игру находился в запасе.
В нынешнем сезоне Погба провел 2 матча.
хочется чем-то себя развлечь ...
хочется чем-то себя развлечь ...
Вообще спортсмены при восстановлении от тяжёлых травм принимают тестостерон по назначению. Возможно просто не успел до конца выйти из организма.
Самый интересный вопрос - зачем ЭТОМУ лосю оно надо? Ну понятно, если бы что-нибудь подобное скушал условный Лука Модрич (при всем к нему искреннем уважении, телосложение у него достаточно субтильное). Но Погба...
Вообще спортсмены при восстановлении от тяжёлых травм принимают тестостерон по назначению. Возможно просто не успел до конца выйти из организма.
Самый интересный вопрос - зачем ЭТОМУ лосю оно надо? Ну понятно, если бы что-нибудь подобное скушал условный Лука Модрич (при всем к нему искреннем уважении, телосложение у него достаточно субтильное). Но Погба...