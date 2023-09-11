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Допинг-проба Погба оказалась положительной

вчера, 18:44

Хавбек «Ювентуса» Поль Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон.

Игрок сдал пробу после поединка 1-го тура Серии А против «Удинезе» (3:0). Футболист всю игру находился в запасе.

В нынешнем сезоне Погба провел 2 матча.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:08
Человеку, который не играет, и не хочет играть принимать тестостерон и палиться? Чтобы что? Чтобы у баб вокруг счетчик гейгера зашкаливал при его приближении, а про футбик он просто забыл подумать. Но вообще - это просто смех. Его обратный переход в Ювентус в абсолютно некондиционном состоянии - это явный частичный штраф за предыдущий переход в МЮ.)
dbt2ff8kxqac
dbt2ff8kxqac
вчера в 21:03
По идее это конец его карьеры
112910415
112910415
вчера в 20:21
скучно на скамейке !
хочется чем-то себя развлечь ...
Futurista
Futurista
вчера в 20:05
Всю игру в запасе брызгал тестостероном....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:55
Ждём фильма от Amazon, как злопыхатели из МЮ и "Юве" довели бедного Погбу до допинга с разоблачением основных виновников.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:27
Ему в СА надо.. Там и допинг жрать можно и за 🥚🥚хвататься.. Без последствий... Демократия.. А-ха-ха-ха.. ☝️😀🤭 ..
протон
протон
вчера в 19:22
Если человек обращался к колдунам, чтобы попасть на ЧМ, наличие допинга это можно сказать даже прогресс - Поль обратился к науке.
Вообще спортсмены при восстановлении от тяжёлых травм принимают тестостерон по назначению. Возможно просто не успел до конца выйти из организма.
Самый интересный вопрос - зачем ЭТОМУ лосю оно надо? Ну понятно, если бы что-нибудь подобное скушал условный Лука Модрич (при всем к нему искреннем уважении, телосложение у него достаточно субтильное). Но Погба...
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