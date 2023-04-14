В марте на допинг были проверены 8 игроков РПЛ

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте проверило на допинг восьмерых футболистов из шести клубов РПЛ.
В первый месяц весны были протестированы Даниил Фомин и Александр Кутицкий (оба — «Динамо»), Владимир Писарский и Александр Зуев (оба — «Крылья Советов»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Сергей Песьяков («Ростов») и Александр Соболев («Спартак»).
В январе и феврале РУСАДА не проверяло на допинг футболистов РПЛ.
В 2022 году Российское антидопинговое агентство протестировало 88 игроков чемпионата России.
- Выбегать из ворот стал часто!)
- Выбегать из ворот стал часто!)