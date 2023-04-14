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В марте на допинг были проверены 8 игроков РПЛ

вчера, 10:27

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте проверило на допинг восьмерых футболистов из шести клубов РПЛ.

В первый месяц весны были протестированы Даниил Фомин и Александр Кутицкий (оба — «Динамо»), Владимир Писарский и Александр Зуев (оба — «Крылья Советов»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Сергей Песьяков («Ростов») и Александр Соболев («Спартак»).

В январе и феврале РУСАДА не проверяло на допинг футболистов РПЛ.

В 2022 году Российское антидопинговое агентство протестировало 88 игроков чемпионата России.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:53
Проба Писарского оказалась поддельной, вместо него сдал Сычевой.
nubom
nubom ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:35
....Хотелось бы посмотреть результат теста в промиллях...
vt8bn8ex4eu4
vt8bn8ex4eu4
вчера в 12:21
В марте 8, а в феврале 23?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:43
Соболев ослаб, плохо стоит на ногах, часто падает. В основном в чужой штрафной.
Беспокоятся о его здоровье...
ОПС
ОПС
вчера в 11:39
Почему же так мало футболистов проверили? И что тесты эти показали? Хотя и так понятно, что все в норме.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:39
Результаты где?
Мельдонием никто не балует?)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:39
Песьякова то за что?

- Выбегать из ворот стал часто!)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:20
На овес видимо табу?).
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:11
Главное чтобы было чисто
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:07
И что в итоге ? Зачем проверяли ?!))
2tqmdsh634wj
2tqmdsh634wj
вчера в 10:46
Это хорошо когда у нас проводят этот тест! Главное чтобы это на пользу здоровью и футболу
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