В марте на допинг были проверены 8 игроков РПЛ

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вчера, 10:27

Российское антидопинговое агентство ( РУСАДА ) в марте проверило на допинг восьмерых футболистов из шести клубов РПЛ .

В первый месяц весны были протестированы Даниил Фомин и Александр Кутицкий (оба — «Динамо»), Владимир Писарский и Александр Зуев (оба — «Крылья Советов»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Сергей Песьяков («Ростов») и Александр Соболев («Спартак»).

В январе и феврале РУСАДА не проверяло на допинг футболистов РПЛ .

В 2022 году Российское антидопинговое агентство протестировало 88 игроков чемпионата России.