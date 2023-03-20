Допинг-офицеры навестили Соболева и Баринова в 4 утра

Допинг-офицеры решили взять пробы у игроков сборной России Александра Соболева и Дмитрия Баринова. Сообщается, что контролеры пришли к футболистам в номер в 4 утра.
Сейчас национальная команда проводит сбор в Новогорске в преддверии товарищеского матча с командой Ирана.
Играть нельзя в Европе, а мочу сдавай в 4 часа!?
Закрадывается вопрос:
- А "допинг - офицеры" какого пола были...?
Что то мне подсказывает это были оХфицерши с левыми ксивами...))
Заехали на утренний тестостерон...))
Играть нельзя в Европе, а мочу сдавай в 4 часа!?
Закрадывается вопрос:
- А "допинг - офицеры" какого пола были...?
Что то мне подсказывает это были оХфицерши с левыми ксивами...))
Заехали на утренний тестостерон...))