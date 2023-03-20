Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДопинг в футболеТоварищеские матчи. Сборные 2023

Допинг-офицеры навестили Соболева и Баринова в 4 утра

вчера, 22:32

Допинг-офицеры решили взять пробы у игроков сборной России Александра Соболева и Дмитрия Баринова. Сообщается, что контролеры пришли к футболистам в номер в 4 утра.

Сейчас национальная команда проводит сбор в Новогорске в преддверии товарищеского матча с командой Ирана.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дино Баджо — о смерти Виалли: «Мы употребляли допинг. Теперь мне страшно»
17 января
Хорватскому футболисту грозит 4-летняя дисквалификация за допинг
16 декабря 2022
Отстранённый за допинг Обухов вернулся к тренировкам с «Оренбургом»
17 октября 2022
ОфициальноКейта Бальде дисквалифицирован за допинг до 5 декабря
17 сентября 2022
Обухову продлили дисквалификацию за допинг
28 июня 2022
Мухин чаще других в РПЛ проверялся на допинг
18 сентября 2021
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 10:19
Не горячись.Это наши из РУСАДА. У нас в РПЛ тоже предусмотрен допинг контроль
LOpp
LOpp
сегодня в 10:05
если бы ко мне в 4 утра пришли офицеры, я тоже от страха сдал бы мочу.
karnager
karnager
сегодня в 08:36, ред.
Да все ясно теперь - Баринов и Соболев склонны к попойкам и оргиям. Этакие Кокоша и Мамаша 2. Вот Валера и переживает за них - отправил бригаду
8ubd86uuek8u
8ubd86uuek8u
сегодня в 06:53
Скоро на воронке опять будут приезжать, всё к тому идёт
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:09
Надеюсь, они спали в это время)))
adekvat
adekvat
сегодня в 06:01
А что с них ещё кроме анализов можно взять?
ABir
ABir
сегодня в 05:46
А эти допинг офицеры какого гражданства были?
kogI33
kogI33
сегодня в 05:14
дельфин видно любит золотой дождь от барина........
112910415
112910415
сегодня в 05:03
агентура соперников по важнейшим матчам !
нарушить мирный сон, сбить биоритмы ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:44, ред.
Если уж начали сообщать такие подробности личной жизни игроков....то почему не сказали во сколько "контролёры" ушли...и ушли ли вообще....
alexgurzan
alexgurzan ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 01:22
..
alexgurzan
alexgurzan ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 01:22
.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:20
Ни кто не хочет войти в положения офицера, а ему с 7 до 8 .30 надо "кровь из носа" компромат сдать.)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:24
Минуточку - минуточку...
Играть нельзя в Европе, а мочу сдавай в 4 часа!?
Закрадывается вопрос:
- А "допинг - офицеры" какого пола были...?
Что то мне подсказывает это были оХфицерши с левыми ксивами...))
Заехали на утренний тестостерон...))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:19
Это им коньяку принесли в 4 утра на пробу из круглосуточного, как допинг для будущих совершений, в такой расклад мне больше верится
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:14
Взяли моду у евродураков. Вот тебе и весь "спортивный режим".
Gahi
Gahi
вчера в 22:51
Странная ситуация складывается Россию отстранили от всех официальных матчей и даже эта товарищеская игра скорее всего будет не в зачёт у функционеров ФИФА и УЕФА. А вот карательные органы тут как тут, чтобы найти очередной компромат или сфабриковать и найти его для новых дел. Остаётся посмотреть на очередной допинг контроль офицеров и какой вывод у них из этого получиться.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:45
Санёк посмотрев на часы ,подумал ,что началась в*йна ,и схватился за наградной маузер ?! )))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 