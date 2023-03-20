Допинг-офицеры навестили Соболева и Баринова в 4 утра

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вчера, 22:32

Допинг-офицеры решили взять пробы у игроков сборной России и . Сообщается, что контролеры пришли к футболистам в номер в 4 утра.

Сейчас национальная команда проводит сбор в Новогорске в преддверии товарищеского матча с командой Ирана.