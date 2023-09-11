«Ювентус» опубликовал заявление на тему ситуации с Погба

«Ювентус» опубликовал заявление на своём официальном сайте. Клуб отреагировал на новость о дисквалификации полузащитника .

Футбольный клуб «Ювентус» сообщает, что сегодня, 11 сентября 2023 года, футболист Поль Лабиле Погба получил от Национального антидопингового трибунала постановление о временном отстранении от соревнований по результатам тестов, проведенных 20 августа 2023 года.

Клуб оставляет за собой право рассмотреть последующие процедурные шаги.