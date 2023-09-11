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«Ювентус» опубликовал заявление на тему ситуации с Погба

вчера, 22:18

«Ювентус» опубликовал заявление на своём официальном сайте. Клуб отреагировал на новость о дисквалификации полузащитника Поля Погба.

Футбольный клуб «Ювентус» сообщает, что сегодня, 11 сентября 2023 года, футболист Поль Лабиле Погба получил от Национального антидопингового трибунала постановление о временном отстранении от соревнований по результатам тестов, проведенных 20 августа 2023 года.

Клуб оставляет за собой право рассмотреть последующие процедурные шаги.

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Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 03:20
Поль продолжает чудить.(
Но возможно это конец.
Sкрудж
Sкрудж
вчера в 23:57
Не велика потеря . Давно уже ничего не показывает , не отбил если не ошибаюсь 105 млн при переходе в Манчестер, вернулся обратно в Ювентус . Да и здесь ниочём , но надо признать старается в сборной.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:44
Погба , досвидули с Ювентуса . Ты уже сделал свой выбор. Футбол для тебя вторично .
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