Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДопинг в футболеИталия. Серия А 2023/2024

Погба временно дисквалифицирован. Он сдал положительную допинг-пробу

вчера, 21:20

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба дисквалифицирован. Футболист сдал положительную допинг-пробу.

Национальный антидопинговый трибунал Италии объявил о временной дисквалификации игрока. В заявлении организации сказано:

Антидопинговый трибунал предпринял шаги по отстранению спортсмена Поля Погба в качестве меры предосторожности. Обнаружены метаболиты тестостерона неэндогенного (вызванного внешним воздействием, а не внутренними факторами – прим. ред.) происхождения.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ювентус» опубликовал заявление на тему ситуации с Погба
Вчера, 22:18
СлухиДопинг-проба Погба оказалась положительной
Вчера, 18:44
В марте на допинг были проверены 8 игроков РПЛ
14 апреля
Допинг-офицеры навестили Соболева и Баринова в 4 утра
20 марта
Дино Баджо — о смерти Виалли: «Мы употребляли допинг. Теперь мне страшно»
17 января
Хорватскому футболисту грозит 4-летняя дисквалификация за допинг
16 декабря 2022
Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 23:03
Пошел Погба под трибунал...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:38
Временный неповеренный посол.. Т.е. Погба.. Хе..
galem72
galem72
вчера в 22:08
Не всё же Юнайтед страдать от этого ленивого и лживого бездельника.
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:59, ред.
Что-то Поль совсем сдал
Пора в Катар или к саудитам доигрывать, то травма, то допинг, то лень
Не получается футбол у него
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 