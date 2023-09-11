Погба временно дисквалифицирован. Он сдал положительную допинг-пробу

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба дисквалифицирован. Футболист сдал положительную допинг-пробу.
Национальный антидопинговый трибунал Италии объявил о временной дисквалификации игрока. В заявлении организации сказано:
Антидопинговый трибунал предпринял шаги по отстранению спортсмена Поля Погба в качестве меры предосторожности. Обнаружены метаболиты тестостерона неэндогенного (вызванного внешним воздействием, а не внутренними факторами – прим. ред.) происхождения.
Пора в Катар или к саудитам доигрывать, то травма, то допинг, то лень
Не получается футбол у него
Пора в Катар или к саудитам доигрывать, то травма, то допинг, то лень
Не получается футбол у него