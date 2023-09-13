Сборная Аргентины без Месси переиграла команду Боливии

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сегодня, 00:59

Сборная Боливии уступила команде Аргентины в матче 2-го тура отбора на чемпионат мира 2026 (0:3).

Энцо Фернандес вывел гостей вперед на 31-й минуте, а удвоил преимущество команды Николас Тальяфико на 42-й. Третий гол коллектива забил Николас Гонсалес на 83-й.

У хозяев красную карточку получил Роберто Фернандес на 39-й минуте.

Аргентинский нападающий Лионель Месси пропустил поединок из-за дискомфорта после встречи с Эквадором.

Аргентина лидирует (6 очков), Боливия идет на 9-м месте (0 баллов).