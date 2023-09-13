Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыОтбор ЧМ-2026. Южная Америка

Сборная Аргентины без Месси переиграла команду Боливии

сегодня, 00:59
БоливияЛоготип футбольный клуб Боливия0 : 3Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Сборная Боливии уступила команде Аргентины в матче 2-го тура отбора на чемпионат мира 2026 (0:3).

Энцо Фернандес вывел гостей вперед на 31-й минуте, а удвоил преимущество команды Николас Тальяфико на 42-й. Третий гол коллектива забил Николас Гонсалес на 83-й.

У хозяев красную карточку получил Роберто Фернандес на 39-й минуте.

Аргентинский нападающий Лионель Месси пропустил поединок из-за дискомфорта после встречи с Эквадором.

Аргентина лидирует (6 очков), Боливия идет на 9-м месте (0 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Бразилия обыграла Перу в матче отбора к ЧМ-2026
Сегодня, 08:47
Сборная Германии обыграла команду Франции в контрольной встрече
Сегодня, 00:14
Бельгия разгромила Эстонию. У Лукаку дубль
Сегодня, 00:04
Италия переиграла Украину в матче отбора на чемпионат Европы 2024 года
Вчера, 23:59
Сборная Испании разгромила Кипр. В матче 6 голов
Вчера, 23:48
Голы Холанда и Эдегора помогли Норвегии переиграть Грузию
Вчера, 23:39
Сортировать
Все комментарии
LogvinovSerj
LogvinovSerj
сегодня в 12:05
Отличие истории футбола Месси от гея-дельфина Роналду - первый понимает, что команда и без него справится, дал феерить остальным, второй набивает стату на Андоррцах и Люксембурга - лишь бы хотть где-то быть первым
de1-pier0
de1-pier0
сегодня в 09:34
Мои поздравления Аргентине, главное победа, на данный момент Аргентина лучшая команда Южной Америке.Месси не тот игрок который займёт чьё то место, раз почувствовал плохо, надо отдохнуть. Уверен, если соперник был по серьёзнее,он нашёл бы себе силы и вышел бы. Это не роналду который едет из Ювентуса играть с Андоррой чтобы набить статистику.Всем добра и радости.
ВЕДЬМАK
ВЕДЬМАK
сегодня в 09:23
А ведь пенельсси мог сделать хет-трик с любимым соперником...Ну авторов голов он теперь точно из сборной уберет...
ДСА
ДСА
сегодня в 08:46
Красная карточка оставила Боливию совсем без шансов.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:45
В Боливии высокогорье, играть достаточно тяжело. Может и правильно сделал, что не стал играть проходной матч.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:44
Боливию можно и без Месси обыгрывать. Никто не тянет одеяло на себя.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:43, ред.
Как это они так умудрились , да ещё и без Месси.
Да и красная карточка помогла !)
ESY
ESY ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 08:06
А, я помню, недавно 9-0 без кого- то)))
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 06:55
Так то арги сейчас кого угодно могут обыграть и без Месси, это наверное самый мощный их состав за последние лет двадцать
Ванечка
Ванечка
сегодня в 06:41
Ну Боливию можно обыгрывать и без Месси... впереди будут важные матчи где он пригодится....
ryxpdwrm8uzg
ryxpdwrm8uzg
сегодня в 03:35
Дномяра под ногами не мешался, вот и разгромили
Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 02:07
Ожидаемый результат. Сейчас победившая сборная очень сильна.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:53
Без гнома легко разгромили Боливию на высокогорье а с ним в составе помню даже 1-6 ей проигрывали.
амурец
амурец
сегодня в 01:52
Не стал играть, наерное липовых пенальти не обещали
протон
протон
сегодня в 01:01
Роналду пропустил, Месси пропустит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 