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«Монако» сыграл вничью с «Лорьяном». На счету у Головина гол и ассист

вчера, 16:17
ЛорьянЛоготип футбольный клуб Лорьян2 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» (2:2) в матче 5-го тура Лиги 1.

На 2-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Лорьяна» Тосин Айегун. На 17-й минуте полузащитник «Монако» Александр Головин сравнял счёт. На 69-й минуте форвард Фоларин Балогун с передачи Головина вывел монегасков вперёд, но в дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Лорьяна» Ромен Февр забил ответный мяч.

«Монако» идёт на 1-м месте (11 очков), «Лорьян» занимает 10-е место (6 очков).

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Стадион «Стад дю Мустуар»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Монако»
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:25
Продолжает показывать добротный средний европейский уровень. Скорее всего это его потолок, но однозначно лучший из наших с большим отрывом
ABir
ABir
вчера в 19:51
Жаль, что гол Головина не помог Монако победить в гостях
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:40
Классный, рабочий гол забил Головин.
А вот второй тайм вообще очень слабый в исполнении Монако , такое ощущение что физически совсем подсели .
Mekail
Mekail
вчера в 16:33
У нашего парня сегодня 1+1. Он забил во втором матче подряд. Теперь ждем стабильности в каждой игре. А монегаски пока не проигрывают в чемпионате. Жаль только, что победу упустили в самой концовке....
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