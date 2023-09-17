«Монако» сыграл вничью с «Лорьяном». На счету у Головина гол и ассист

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вчера, 16:17

«Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» (2:2) в матче 5-го тура Лиги 1.

На 2-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Лорьяна» Тосин Айегун. На 17-й минуте полузащитник «Монако» Александр Головин сравнял счёт. На 69-й минуте форвард Фоларин Балогун с передачи Головина вывел монегасков вперёд, но в дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Лорьяна» Ромен Февр забил ответный мяч.

«Монако» идёт на 1-м месте (11 очков), «Лорьян» занимает 10-е место (6 очков).