Френки Де Йонг ответил на вопрос о новом контракте с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.
Новый договор? Этим занимается мой агент, мне все здесь нравится.
За каталонцев игрок выступает с 2019 года.
Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.
Новый договор? Этим занимается мой агент, мне все здесь нравится.
За каталонцев игрок выступает с 2019 года.
Пользы от Френки будет ещё больше, если он будет играть повыше, а не закрывать собою опорную и/или зону центрального защитника. Понятно, что всё это было от безысходности, потому для увеличения пользы от Френки нужен опорник топ уровня.
Пользы от Френки будет ещё больше, если он будет играть повыше, а не закрывать собою опорную и/или зону центрального защитника. Понятно, что всё это было от безысходности, потому для увеличения пользы от Френки нужен опорник топ уровня.