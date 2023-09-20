Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2023/2024

Френки Де Йонг ответил на вопрос о новом контракте с «Барселоной»

Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:19
Френки очень хорошо справился с функцией опорника. Он глубоко опускался в зону защиты и поднимался на позицию нападающего полузащитника, при этом не отпуская из поле зрения опорную зону. Они с Гюндоганом очень заполняют друг-друга.
Пользы от Френки будет ещё больше, если он будет играть повыше, а не закрывать собою опорную и/или зону центрального защитника. Понятно, что всё это было от безысходности, потому для увеличения пользы от Френки нужен опорник топ уровня.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:34
Де Йонг работяга на поле , вот только непонятно хочет ли его видеть в команде Хави .
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:24
Правильно,если нравится,надо оставаться.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 