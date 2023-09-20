Глушаков больше не сыграет за «БроукБойз»

Полузащитник Денис Глушаков больше не выйдет на поле в составе медийной команды «БроукБойз», в клубном чате он также не отмечается уже около недели.
По слухам, футболист близок к переходу в костромской «Спартак». В своей новой команде хавбек получал бы 1,5 млн рублей в месяц, но футболист решил поставить переговоры на паузу. Президент «Броуков» Дмитрий Егоров высказался по теме:
Вообще-то Глушаков не скрывал, что будет поддерживать форму и тренироваться в «Броуках» лишь тогда, когда сможет. Поэтому вполне логично, что он нашел или находит команду.
Другое дело, что групповой этап Медиалиги подходит к концу, и у нас тоже будут играть те, кто хочет, кто тренируется, кто конкурирует и кто попадает в состав по спортивному принципу.
Подтвердить его уход не могу, но и опровергнуть тоже.