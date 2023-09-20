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Глушаков больше не сыграет за «БроукБойз»

вчера, 13:42

Полузащитник Денис Глушаков больше не выйдет на поле в составе медийной команды «БроукБойз», в клубном чате он также не отмечается уже около недели.

По слухам, футболист близок к переходу в костромской «Спартак». В своей новой команде хавбек получал бы 1,5 млн рублей в месяц, но футболист решил поставить переговоры на паузу. Президент «Броуков» Дмитрий Егоров высказался по теме:

Вообще-то Глушаков не скрывал, что будет поддерживать форму и тренироваться в «Броуках» лишь тогда, когда сможет. Поэтому вполне логично, что он нашел или находит команду.

Другое дело, что групповой этап Медиалиги подходит к концу, и у нас тоже будут играть те, кто хочет, кто тренируется, кто конкурирует и кто попадает в состав по спортивному принципу.

Подтвердить его уход не могу, но и опровергнуть тоже.

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протон
протон
вчера в 19:10
1,5 ляма в месяц неплохо вроде... По данным местных слухов зарплату Глушакову обязали платить некого бизнесмена и бюджет клуба как бы не пострадает. Но тут возникает пара вопросов: нахрена это нужно костромскому торгошу и зачем в том Спартаке нужен Глушаков))
adekvat
adekvat
вчера в 15:40
Как Фигаро, Глушаков тут, Глушаков там.
Futurista
Futurista ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 15:00
Деньги есть нельзя...их всегда мало)...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:42
Глушакову пора уходить на покой,деньги есть,чего мучиться!
Гость
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