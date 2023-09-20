Глушаков больше не сыграет за «БроукБойз»

1695206571

вчера, 13:42

Полузащитник больше не выйдет на поле в составе медийной команды «БроукБойз», в клубном чате он также не отмечается уже около недели.

По слухам, футболист близок к переходу в костромской «Спартак». В своей новой команде хавбек получал бы 1,5 млн рублей в месяц, но футболист решил поставить переговоры на паузу. Президент «Броуков» Дмитрий Егоров высказался по теме: