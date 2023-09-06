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Домингес не сможет сыграть в матче памяти Ильи Цымбаларя

вчера, 14:59

Бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес сообщил, что не сможет принять участие в матче памяти экс-полузащитника «Спартака» и сборной России Ильи Цымбаларя.

В клубе «Ривер Плейт» я занимаюсь командой легенд. У нас это направление тоже достаточно развито, программа довольно плотная. В том числе по части матчей и турниров. И как раз скоро у легенд «Ривер Плейт» очередной матч.

Поэтому сейчас очень много дел, связанных с его подготовкой. К моменту, когда поступило приглашение сыграть в Москве, перенести дела, к сожалению, было уже невозможно. Хотя приехать и выйти на поле в такой игре, конечно, очень хотелось.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:25
Бывает и такое. Ничего страшного не произошло.
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:15
Печально, хотелось бы видеть
протон
протон
вчера в 15:00
"Состав сборной мира будет хорошим, с известными российскому болельщику фамилиями. Наша главная задача, чтобы футболисты хотели сюда приехать из уважения, а не за деньги. Уверен, что Эмануэль Эменике, Огнен Короман, Гекдениз Карадениз, Ари как минимум не менее интересны нашим болельщикам. Эти игроки - часть истории нашего футбола".
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