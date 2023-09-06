Домингес не сможет сыграть в матче памяти Ильи Цымбаларя

Бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» сообщил, что не сможет принять участие в матче памяти экс-полузащитника «Спартака» и сборной России .

В клубе «Ривер Плейт» я занимаюсь командой легенд. У нас это направление тоже достаточно развито, программа довольно плотная. В том числе по части матчей и турниров. И как раз скоро у легенд «Ривер Плейт» очередной матч.

Поэтому сейчас очень много дел, связанных с его подготовкой. К моменту, когда поступило приглашение сыграть в Москве, перенести дела, к сожалению, было уже невозможно. Хотя приехать и выйти на поле в такой игре, конечно, очень хотелось.