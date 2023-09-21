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Онана извинился за ошибку в матче с «Баварией»

вчера, 11:48
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» уступил «Баварии» в матче Лиги чемпионов (3:4).

Голкипер «дьяволов» Андре Онана после игры сам подошел к журналистам, чтобы через послематчевое интервью извиниться за свою ошибку в этом поединке. На 28-й минуте Лерой Сане пробил низом почти по центру ворот, Онана попытался мяч остановить, но от его рук тот отлетел в ворота.

Я подвел команду, которая добротно выступила. «Манчестер Юнайтед» не смог победить из-за меня.

Отрадно, что коллектив проделал такую работу, но теперь пора двигаться дальше. Таков удел вратаря. Сегодня мы не выиграли из-за меня.

«Бавария» наносит первый удар в створ, я ошибаюсь, и команде нужно отыгрываться по этой причине. Мне нужно учиться, быть сильным и двигаться дальше, хоть это и непросто. Здорово, что команда вернулась в игру. Мы сражались до конца.

Это тяжело, ведь мы великий клуб, который претендует на все трофеи. Этот поединок был хорошей возможностью вернуться после той ситуации, с которой мы столкнулись. Сложный период. Нужно сохранять единство и продолжать работать.

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Все комментарии
Кардинал 2
Кардинал 2
вчера в 23:24
После ухода Ферги великим осталось лишь прошлое.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:30
Пора у Баварии за 100 лямов покупать Де Лигта.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:29
у Мюнхенцев это не основной голкипер,который вообще на лавке сидел,пока стоял Нойер и Зоммер,так что ему простительно пропускать,а камерунец то везде был основным. Первый гол он и был определяющим,когда вся команда смотрит,что кипер пропускает нелепый гол,то и уверенность всякая пропадает. Ещё чуть позже,перед собой отбил,да и ещё так удачно,что можно было замыкать этот голевой пас.Для топ клуба - он не подходит и это однозначно,для Интьера может и нормальный,когда защитники не дают нанести прицельный удар в створ ворот,зная что может быть неожиданность. Он то и в Аяксе не особо блистал,но там чемпик совсем другого уровня. В АПЛе будет каждый матч прпопускать по 2-3 мяча,ну может с Лутоном на нуль отстоит.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:23
Карриус и то надёжнее играл и провалил только финал ЛЧ,а этот все матчи проваливает. У нас даже второй кипер Келлехер играет куда надёжнее,чем этот камерунец. Чувствую ждёт его будущее Магвайера.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 14:43
Это его первая ошибка, до этого в пропущенных голах не было его ошибки. Полузащита и защита не справлялись
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:21
Онана пока не тащит в МЮ.
Как бы я не ругал Де Хеа, было в том числе много матчей, где победа была имени Де Хеа.
Спишем на адаптацию.
протон
протон
вчера в 13:44
Молодец Онана, что сразу высказался и признал свою вину, достойный поступок. У всех бывают ошибки. Тот же Де Хеа, которого тут чуть не в святые записывают, напривозил ведь тоже немало в свое время (хотя и тащил тоже, конечно). Да и когда команда постоянно пропускает по 3-4 мяча, не очень умно во всех бедах винить одного вратаря.
Онана понравился ещё и тем, что его дальние удары от ворот в большинстве своём были адресными и точными. Минимум шансов для соперника перехватить мяч и ринуться в контратаку. Отличное качество вратаря.
112910415
112910415
вчера в 13:00
какой толк от разговоров
Capral
Capral
вчера в 12:26, ред.
Ну, в таком случае, вся защита Баварии должна извиняться за три гола в свои ворота, которые выглядели клоунскими.
Т.Тухель высказался про игру его команды, цитирую: "Я не хочу впадать в детали вчерашней игры. Хочу сказать следущее: "Бавария сильнейший клуб Германии, доминирующий уже много лет. Нас часто связывают и со сборной нашей страны. Мы должны быть сердцем, тем зерном- которое укрепляет сознание нашей национальной команды!"

Очень понравился Тухелю, вчера- М.Тель!
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:23
Не ты подвел команду, а ЭТХ ее подвел! Зачем нужно было покупать дорогущего вратаря имея в команде Хендерсона?! Можно было бы его оставить отя бы для конкуренции с Онаной раз уж купили Андре...а так, он единственный кипер, и знает что ставку будут делать на него...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:21
"Ведь мы великий клуб, который претендует на все трофеи", только наркоманов в МЮ ещё не хватало...
Ванечка
Ванечка
вчера в 12:20
Уважение мужчине за честность.... ну а так что Бавария и МЮ решили сыграть без обороны.... кто забьет больше.
Гость
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