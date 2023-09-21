Онана извинился за ошибку в матче с «Баварией»

«Манчестер Юнайтед» уступил «Баварии» в матче Лиги чемпионов (3:4).
Голкипер «дьяволов» Андре Онана после игры сам подошел к журналистам, чтобы через послематчевое интервью извиниться за свою ошибку в этом поединке. На 28-й минуте Лерой Сане пробил низом почти по центру ворот, Онана попытался мяч остановить, но от его рук тот отлетел в ворота.
Я подвел команду, которая добротно выступила. «Манчестер Юнайтед» не смог победить из-за меня.
Отрадно, что коллектив проделал такую работу, но теперь пора двигаться дальше. Таков удел вратаря. Сегодня мы не выиграли из-за меня.
«Бавария» наносит первый удар в створ, я ошибаюсь, и команде нужно отыгрываться по этой причине. Мне нужно учиться, быть сильным и двигаться дальше, хоть это и непросто. Здорово, что команда вернулась в игру. Мы сражались до конца.
Это тяжело, ведь мы великий клуб, который претендует на все трофеи. Этот поединок был хорошей возможностью вернуться после той ситуации, с которой мы столкнулись. Сложный период. Нужно сохранять единство и продолжать работать.
Как бы я не ругал Де Хеа, было в том числе много матчей, где победа была имени Де Хеа.
Спишем на адаптацию.
Как бы я не ругал Де Хеа, было в том числе много матчей, где победа была имени Де Хеа.
Спишем на адаптацию.
Онана понравился ещё и тем, что его дальние удары от ворот в большинстве своём были адресными и точными. Минимум шансов для соперника перехватить мяч и ринуться в контратаку. Отличное качество вратаря.
Онана понравился ещё и тем, что его дальние удары от ворот в большинстве своём были адресными и точными. Минимум шансов для соперника перехватить мяч и ринуться в контратаку. Отличное качество вратаря.
Т.Тухель высказался про игру его команды, цитирую: "Я не хочу впадать в детали вчерашней игры. Хочу сказать следущее: "Бавария сильнейший клуб Германии, доминирующий уже много лет. Нас часто связывают и со сборной нашей страны. Мы должны быть сердцем, тем зерном- которое укрепляет сознание нашей национальной команды!"
Очень понравился Тухелю, вчера- М.Тель!
Т.Тухель высказался про игру его команды, цитирую: "Я не хочу впадать в детали вчерашней игры. Хочу сказать следущее: "Бавария сильнейший клуб Германии, доминирующий уже много лет. Нас часто связывают и со сборной нашей страны. Мы должны быть сердцем, тем зерном- которое укрепляет сознание нашей национальной команды!"
Очень понравился Тухелю, вчера- М.Тель!