Рамос, Ди Мария и Буффон заслужили похвалу. Легендарные футболисты отказали шейхам

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сегодня, 22:12

Месси и Бускетс тоже в почётном списке.

Рамос выбрал возвращение домой

Месси после общения с Рамосом точно изменил мнение о Серхио. На поле легенда «Реала» оставляла плохое впечатление. Испанец провокатор и порой костолом. Всегда хватал желтые и красные карточки. Но почти все знаменитые футбольные берсерки, от Винни Джонса до Дженнаро Гаттузо, в жизни другие. Футболисты немного актеры, создатели шоу. Рамос тоже играл роль, а вот конфликты у него случались настоящие. Например, Луис Энрике не взял Серхио на ЧМ -2022.

Отсутствие вожака в заявке навредило «Красной Фурии». А вот клубы из Турции и Саудовской Аравии ценили Рамоса, приглашали к себе. Шейхи были близки к заключению сделки, Бензема звал бывшего коллегу в «Аль-Иттихад». Но Рамос предпочел самый красивый вариант завершения карьеры, вернулся в родную «Севилью». У клуба из Андалусии финансовые проблемы, 37-летний ветеран согласился на условия, которые в 20 раз уступают предложению шейхов.

Рамос хотел домой:

Ждал звонка от «Севильи» несколько месяцев. Возвращение было моим долгом перед дедушкой, отцом, фанатами «Севильи» и Пуэртой.

Рамос раньше праздновал большие победы, вспоминая бывшего напарника по «Севилье». Антонио Пуэрта умер 28 августа 2007 года из-за неожиданных проблем с сердцем. Рамос поступил по-мужски, что вернулся в «Севилью», а деньги себе давно заработал в «Реале» и ПСЖ . В 37 лет футболист может думать о наследии и репутации. Рамос вряд ли принесет родному клубу невероятную пользу на поле, годы берут свое. Но поделится чемпионским опытом. Теперь его чаще будут уважать в родных краях, и это бесценно.

Миллионер не ужинает трижды

Роналду проверяли на детекторе лжи и спросили, ищет ли он новости о себе любимом. Португалец честно признается, что делает это постоянно. А Неймар в свежем интервью тоже оправдал нашу догадку, ведь заявил, что в Париже был словно в аду. Ждали от бразильца неблагодарности по отношению к ПСЖ . От людей с таким характером и типом личности ожидаешь переезда в Саудовскую Аравию. Особенно после того, как жадный друг Роналду – Рики Регуфе, продал Криштиану шейхам за комиссионные в размере 30 млн евро.

А параллельно живет Буффон, которому шейхи тоже предлагали миллионы. Чемпион мира отказался и завершил карьеру в «Парме», перешел на работу в сборную Италии, откуда сбежал тренер Манчини. Бывший наставник «Зенита» возглавил сборную Саудовской Аравии. А вот Тони Кроос никогда не поедет работать в этой стране из принципа. Важно подчеркнуть, что ни один из футболистов, который променял имя и репутацию на деньги шейхов, не нуждался в средствах.

Когда решение 21-летнего испанца Габи Вейги уехать в «Аль-Ахли» оправдывают тем, что теперь семья хавбека сказочно разбогатела, то хочется привести пример сотен его одногодков, которые уже отказали шейхам. Вчера 19-летний Гави из «Барселоны» получил болезненную травму в игре против «Осасуны», ему разорвали ухо. Врачи скрепили рану тремя скобами, юный хавбек доиграл поединок и увидел, как каталонцы вырвали победу.

Гави и Габи могут вместе выступать за сборную Испании, но все вокруг понимают разницу между ними. Тяжело стать легендой, если думаешь строго о деньгах. Витсель не стал великим игроком, потому что из «Бенфики» пошел в «Зенит» вместо МЮ , а затем оказался в Китае. Семьдесят лет назад можно было оставаться легендой, играя в слабой лиге. Сейчас ты или в Лиге чемпионов, или меняешь бесценное время на невероятные деньги, которые не делают значимее в футболе.

Шейхам отказали десятки звёзд

И это важный вывод европейского трансферного лета. Месси благодаря голосу жены Антонеллы выбрал Майами, отказавшись от огромного состояния. В Майами и США нападающий счастлив, а рядом с ним знакомые Альба и Бускетс. Всю тройку легенд «Барселоны» звали в Саудовскую Аравию, но каждый из них отказался, потеряв большие деньги. Ещё один актуальный пример футбольной ностальгии – Анхель Ди Мария. Шейхи звали к себе чемпиона мира:

Я получил много звонков из Саудовской Аравии. Мне предлагали невероятные деньги, но выбрал сердцем, поэтому решил вернуться в «Бенфику». Благодарен клубу и нашим болельщикам, ведь меня встретили невероятно тепло. Покинул «орлов» через парадную дверь и вернулся тем же путем.

Ди Мария стал «орлом» во второй раз спустя 13 лет. Варди отказался от переезда в Саудовскую Аравию. Допускаем, английского форварда испугал запрет на алкоголь в арабской стране. Модрич не уехал из Мадрида, хотя шейхи предлагали шикарные условия. Партей из «Арсенала» подумывал сбежать из Лондона на Ближний Восток, так как у хавбека возникли проблемы с законом. Но поскольку Артета и «канониры» заступились за ганца, то отказался от переезда.

Левандовски, Сон и Лукаку получили заманчивые приглашения от шейхов, но все отказались. Где-то не соглашались жены и девушки. В других случаях игроки ждали интересные предложения от европейских грандов. Но даже когда речь о ветеранах, вроде Модрича и Месси, то оценивали влияние подобного шага на их репутацию. Бернарду Силва остался в «Манчестер Сити». Салах пока отказывается от переезда, хотя на Мохамеда будут давить, предлагая боссам «Ливерпуля» 200 млн фунтов компенсации за трансфер в ближайшие недели.

ПСЖ тоже собирались озолотить, когда саудовцы пришли за Мбаппе. Но форвард лишь посмеялся с шутки греческого баскетболиста Янниса Адетокунбо, который предложил шейхам забрать его вместо Килиана. Понятно желание футбольных ветеранов заработать перед пенсией. Понятно решение несостоявшихся звезд, вроде Талиски, крутиться в Саудовской Аравии. Но молодым надо отказывать шейхам. А легенд, вроде Буффона, Рамоса и Месси, стоит похвалить за собственное мнение, когда их пытались подкупить.