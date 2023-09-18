Клопп дал автограф ребёнку во время пресс-конференции

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал ребёнку автограф во время пресс-конференции после матча с «Вулверхэмптоном» (3:1).
Специалист отвечал на вопросы журналистов, когда к нему подошел маленький мальчик и попросил автограф. Немец улыбнулся и ответил:
Разумеется, можно! Я абсолютно уверен, что это лучший вопрос за всю пресс-конференцию.
После этого ребенок попросил Клоппа расписаться на футболке с фамилией голкипера Алиссона. Рулевой согласился и сказал:
Это я тоже могу сделать. Второй лучший вопрос!
Затем мальчик забрал маркер и ушел, а наставник команды с улыбкой заявил:
Лучше уже и не будет!