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Клопп дал автограф ребёнку во время пресс-конференции

вчера, 20:42

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал ребёнку автограф во время пресс-конференции после матча с «Вулверхэмптоном» (3:1).

Специалист отвечал на вопросы журналистов, когда к нему подошел маленький мальчик и попросил автограф. Немец улыбнулся и ответил:

Разумеется, можно! Я абсолютно уверен, что это лучший вопрос за всю пресс-конференцию.

После этого ребенок попросил Клоппа расписаться на футболке с фамилией голкипера Алиссона. Рулевой согласился и сказал:

Это я тоже могу сделать. Второй лучший вопрос!

Затем мальчик забрал маркер и ушел, а наставник команды с улыбкой заявил:

Лучше уже и не будет!

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Все комментарии
протон
протон ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:12
Думаю, что да! Вот к примеру, с его дикторским голосом можно фильмы озвучивать.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:31
На всё без исключения?
протон
протон
вчера в 23:40
Что бы Клопп ни делал, всегда на это интересно смотреть. Уровень харизмы зашкаливает у человека)
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:27
По моему это просто нормально
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 21:26
...Наутро Клопп обнаружил, что на его имя оформлен кредит. Подпись была подлинной. А был ли мальчик?..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:57
" Затем мальчик забрал маркер и ушел, а наставник команды с улыбкой заявил:"
- ю нэва уок элон
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