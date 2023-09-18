Клопп дал автограф ребёнку во время пресс-конференции

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вчера, 20:42

Главный тренер «Ливерпуля» дал ребёнку автограф во время пресс-конференции после матча с «Вулверхэмптоном» (3:1).

Специалист отвечал на вопросы журналистов, когда к нему подошел маленький мальчик и попросил автограф. Немец улыбнулся и ответил:

Разумеется, можно! Я абсолютно уверен, что это лучший вопрос за всю пресс-конференцию.

После этого ребенок попросил Клоппа расписаться на футболке с фамилией голкипера Алиссона. Рулевой согласился и сказал:

Это я тоже могу сделать. Второй лучший вопрос!

Затем мальчик забрал маркер и ушел, а наставник команды с улыбкой заявил: