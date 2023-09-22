Тухель: «У Нойера сейчас не совсем травма»

Главный тренер «Баварии» высказался по поводу травмы вратаря команды .

У него на самом деле сейчас не совсем травма. Я бы сказал, что это больше дискомфорт в икроножных мышцых, есть жалобы на боль в них, которые то появляются, то исчезают. Это не влияет на техинку прыжка или сокращением мышц, но они просто есть и тревожат.

Мы не хотим рисковать, чтобы это привело к травме. У него по-прежнему хороший настрой, потому что он также верит, что, как только начнёт тренироваться в команде, то очень, очень быстро вернётся. Я также верю, он знает себя лучше, чем я.