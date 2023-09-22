Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниГермания. Бундеслига 2023/2024

Тухель: «У Нойера сейчас не совсем травма»

вчера, 21:59

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался по поводу травмы вратаря команды Мануэля Нойера.

У него на самом деле сейчас не совсем травма. Я бы сказал, что это больше дискомфорт в икроножных мышцых, есть жалобы на боль в них, которые то появляются, то исчезают. Это не влияет на техинку прыжка или сокращением мышц, но они просто есть и тревожат.

Мы не хотим рисковать, чтобы это привело к травме. У него по-прежнему хороший настрой, потому что он также верит, что, как только начнёт тренироваться в команде, то очень, очень быстро вернётся. Я также верю, он знает себя лучше, чем я.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Будущий игрок «Барселоны» Роке получил серьёзную травму в Бразилии
Сегодня, 00:59
Главный тренер «Интер Майами» рассказал о состоянии Месси
Вчера, 21:45
Беллингем пропустил тренировку «Реала» перед матчем с «Атлетико»
Вчера, 14:11
Месси и Альба могут пропустить следующий тур МЛС
21 сентября
Игрок «Штурма» пропустит матч Лиги Европы, потому что проглотил пчелу
20 сентября
Гвардиола сообщил, что Бернарду Силва не сыграет в ближайших матчах
20 сентября
Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 10:02
Говорите уже как есть, Нойер своё отыграл и просто уже не тянет уровень Баварии, зачем выдумывать какие-то "травмы не совсем травмы". Клубу требуется новый сильный вратарь, и чем быстрее клуб решит эту проблему, тем лучше будет для Баварии.
salleeh
salleeh
вчера в 22:12, ред.
Сказал бы прямо, что Нойер не совсем Нойер, а только немножко, совсем чуть-чуть… Тухель тавтологией занимается…
протон
протон
вчера в 21:59
интересно, какую зарплату Нойер получает во время этого полу-мифического "дискомфорта"?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 