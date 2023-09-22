Главный тренер «Интер Майами» рассказал о состоянии Месси

Главный тренер «Интер Майами» рассказал о состоянии форварда команды , который получил травму в матче с «Торонто» (4:0).

Аргентинец пропустит предстоящую встречу с «Орландо Сити».

У Лео старое повреждение, мы каждый день будем оценивать его состояние. Ни Альба, ни он (Месси) не будут играть в воскресенье. Я не разговаривал с Лео после матча, но мне кажется, что его опыт даёт ему возможность даже во время игры понять, когда остановиться и принять меры предосторожности.