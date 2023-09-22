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Главный тренер «Интер Майами» рассказал о состоянии Месси

вчера, 21:45

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о состоянии форварда команды Лионеля Месси, который получил травму в матче с «Торонто» (4:0).

Аргентинец пропустит предстоящую встречу с «Орландо Сити».

У Лео старое повреждение, мы каждый день будем оценивать его состояние. Ни Альба, ни он (Месси) не будут играть в воскресенье. Я не разговаривал с Лео после матча, но мне кажется, что его опыт даёт ему возможность даже во время игры понять, когда остановиться и принять меры предосторожности.

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Все комментарии
Asper
Asper
сегодня в 13:08
Главный тренер «Интер Майами» рассказал о состоянии Месси: ого-го, е... в рот!!!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 02:50
Поправляйся Лионель!
амурец
амурец
сегодня в 00:46
Не будет играть Месси? Липовых пенальти не обещали? Вот поэтому опять не играет
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 23:39
Берегите Лео!!!
Кардинал 2
Кардинал 2
вчера в 23:28, ред.
Остановиться? Так он же всегда и стоит.
Фермерскую не потянул. Тут тоже не тянет. Куда теперь?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:23
Здоровья ветерану.
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:55
Старые болячки не заживают
Гость
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