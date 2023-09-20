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Перишич получил травму передней крестообразной связки

вчера, 16:17

Полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич в течение долгого времени не сможет играть.

Футболист получил травму передней крестообразной связки правого колена во время тренировки. Игроку предстоит перенести операцию.

Срок восстановления при подобных повреждениях составляет не менее полугода.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:00
Эти кресты уже похожи на вирус….жесть просто.Здоровья Ивану, и всем тем которые уже находятся в этой ситуации.
Я тоже об этом подумал, может и стоит завязать. Тяжело в таком возрасте будет восстановиться и набрать форму заново
Перишич - очень важный игрок обоймы, который постоянно приносил результат.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:55
35 будет... здоровья Ивану...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:44
Пол года это весь сезон,здоровья парню!
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