Перишич получил травму передней крестообразной связки

Полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич в течение долгого времени не сможет играть.
Футболист получил травму передней крестообразной связки правого колена во время тренировки. Игроку предстоит перенести операцию.
Срок восстановления при подобных повреждениях составляет не менее полугода.
Я тоже об этом подумал, может и стоит завязать. Тяжело в таком возрасте будет восстановиться и набрать форму заново
Перишич - очень важный игрок обоймы, который постоянно приносил результат.
Я тоже об этом подумал, может и стоит завязать. Тяжело в таком возрасте будет восстановиться и набрать форму заново
Перишич - очень важный игрок обоймы, который постоянно приносил результат.