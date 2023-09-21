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Месси и Альба могут пропустить следующий тур МЛС

вчера, 08:13

Главный тренер клуба «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о возможном отсутствии нападающего Лионеля Месси и защитника Жорди Альбы в следующем матче МЛС из-за травмы. Команда сыграет с «Орландо Сити» 25 сентября.

Нужно двигаться шаг за шагом, изучить медицинский отчет, узнать, что они сами думают. Мы проследим за их состоянием и примем решение. Разумеется, они не сыграют в воскресенье против «Орландо Сити».

У Месси это последствие старой травмы, которая ему мешает. Когда он вернулся из сборной Аргентины, мышечного повреждения не было. Но из-за этих последствий мы поберегли его против «Атланты Юнайтед».

Думаю, это подобный случай. Не мышечная травма. Но я в большей степени говорю это из-за разговоров с ним. Вероятно, нам придется быть еще более осторожными.

Специалист полагает, что эти футболисты также рискуют пропустить матч финала US Open Cup против «Хьюстон Динамо» 28 сентября.

Знаю, что у нас будет финал, но Месси и Альба не смогут выйти на поле, если не будут в оптимальном состоянии.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 10:48
Мини отпуск - пойдёт только на пользу игрокам..
kwzmpf526j5g
kwzmpf526j5g
вчера в 09:16
Не напрягаются там особо ребята, пользуются любой возможностью передохнуть
Гость
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