Месси и Альба могут пропустить следующий тур МЛС

Главный тренер клуба «Интер Майами» рассказал о возможном отсутствии нападающего и защитника в следующем матче МЛС из-за травмы. Команда сыграет с «Орландо Сити» 25 сентября.

Нужно двигаться шаг за шагом, изучить медицинский отчет, узнать, что они сами думают. Мы проследим за их состоянием и примем решение. Разумеется, они не сыграют в воскресенье против «Орландо Сити».

У Месси это последствие старой травмы, которая ему мешает. Когда он вернулся из сборной Аргентины, мышечного повреждения не было. Но из-за этих последствий мы поберегли его против «Атланты Юнайтед».

Думаю, это подобный случай. Не мышечная травма. Но я в большей степени говорю это из-за разговоров с ним. Вероятно, нам придется быть еще более осторожными.