Месси и Альба могут пропустить следующий тур МЛС

Главный тренер клуба «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о возможном отсутствии нападающего Лионеля Месси и защитника Жорди Альбы в следующем матче МЛС из-за травмы. Команда сыграет с «Орландо Сити» 25 сентября.
Нужно двигаться шаг за шагом, изучить медицинский отчет, узнать, что они сами думают. Мы проследим за их состоянием и примем решение. Разумеется, они не сыграют в воскресенье против «Орландо Сити».
У Месси это последствие старой травмы, которая ему мешает. Когда он вернулся из сборной Аргентины, мышечного повреждения не было. Но из-за этих последствий мы поберегли его против «Атланты Юнайтед».
Думаю, это подобный случай. Не мышечная травма. Но я в большей степени говорю это из-за разговоров с ним. Вероятно, нам придется быть еще более осторожными.
Специалист полагает, что эти футболисты также рискуют пропустить матч финала US Open Cup против «Хьюстон Динамо» 28 сентября.
Знаю, что у нас будет финал, но Месси и Альба не смогут выйти на поле, если не будут в оптимальном состоянии.