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«Динамо» Махачкала обыграло «Сокол» и стало лидером Первой лиги

вчера, 18:11
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)2 : 0Логотип футбольный клуб Сокол (Саратов)СоколМатч завершен

«Динамо» Махачкала переиграло «Сокол» в 11-м туре Первой лиги (2:0).

Муталип Алибеков открыл счет на 36-й минуте, а удвоил преимущество команды Михаил Костюков на 74-й.

После матча «Динамо» лидирует (21 балл), «Сокол» расположился на 5-й строчке (17 очков).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
nzps54qs5xw4
nzps54qs5xw4
вчера в 18:55
В общем что, ждём второе Динамо в РПЛ?)
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:46
Болельщиков махачкалинского Динамо с победой над Соколом! Дагестанские футболисты пока обходятся без "чёток Бекиевича", чётко выполняя тренерскую установку на матч.)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:33, ред.
С победой очередной Динамо! Если сравнить игру с Аланией, матч был скромней. Динамовцы передерживали мяч в первом тайме. Касинтура грешил этим и тянет одеяло на себя, хотя игрок техничный. В РПЛ ему не дадут так вольготно играть, как по мне, если пробьются.
В первом тайме судья не удалил Волка, за фол за пределами штрафной на игроке саратовца. В остальном вратарь сыграл надёжно. Отмечу второй гол с углового. Очередная домашняя загатовка.
Добавлять надо в скорости у некоторых игроков появилась вальяжность. КББ укажет иначе быть не может.
С победой Махачкала и болельщиков клуба! Все только начинается. Следующий Енисей.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 18:29
Пока,всë хорошо!
протон
протон
вчера в 18:12
Курбан Бекиевич рвётся в РПЛ!
Махачкалинцы молодцы! Обыгрывают команды из лидирующей группы!! Недавно была повержена Алания, а теперь и Сокол "приземлили" !!! Так держать динамовцы!
Гость
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