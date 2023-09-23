«Динамо» Махачкала обыграло «Сокол» и стало лидером Первой лиги

«Динамо» Махачкала переиграло «Сокол» в 11-м туре Первой лиги (2:0).
Муталип Алибеков открыл счет на 36-й минуте, а удвоил преимущество команды Михаил Костюков на 74-й.
После матча «Динамо» лидирует (21 балл), «Сокол» расположился на 5-й строчке (17 очков).
Махачкалинцы молодцы! Обыгрывают команды из лидирующей группы!! Недавно была повержена Алания, а теперь и Сокол "приземлили" !!! Так держать динамовцы!
Махачкалинцы молодцы! Обыгрывают команды из лидирующей группы!! Недавно была повержена Алания, а теперь и Сокол "приземлили" !!! Так держать динамовцы!
В первом тайме судья не удалил Волка, за фол за пределами штрафной на игроке саратовца. В остальном вратарь сыграл надёжно. Отмечу второй гол с углового. Очередная домашняя загатовка.
Добавлять надо в скорости у некоторых игроков появилась вальяжность. КББ укажет иначе быть не может.
С победой Махачкала и болельщиков клуба! Все только начинается. Следующий Енисей.
В первом тайме судья не удалил Волка, за фол за пределами штрафной на игроке саратовца. В остальном вратарь сыграл надёжно. Отмечу второй гол с углового. Очередная домашняя загатовка.
Добавлять надо в скорости у некоторых игроков появилась вальяжность. КББ укажет иначе быть не может.
С победой Махачкала и болельщиков клуба! Все только начинается. Следующий Енисей.