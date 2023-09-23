«Крылья Советов» обыграли «Сочи»

В матче 9-го тура РПЛ «Крылья Советов» победили «Сочи» со счётом 2:1.
Первый мяч забил Никита Салтыков на 4-й минуте. На 41-й Амир Рахманович закрепил преимущество хозяев. На 90+7-й Кристиан Нобоа с пенальти отыграл один гол.
«Крылья» вышли на промежуточное первое место (18 очков), «Сочи» идёт 13-м (6 баллов).
Но как говориться "Ты беременна?! Это временно!"
Надо исходить из реалий и по итогам сезона задела на старте КС хватит, что бы не бороться за выживания и спокойно осесть в середине таблице.
Ну, а пока в Самаре праздник!!!
Но как говориться "Ты беременна?! Это временно!"
Надо исходить из реалий и по итогам сезона задела на старте КС хватит, что бы не бороться за выживания и спокойно осесть в середине таблице.
Ну, а пока в Самаре праздник!!!
Концовка пусть и не корвалольная, но ...всё-таки в духе Крыльев!
Ну, нельзя так!!! На последних секундах допускать такое!
Вроде всё хорошо, но ощущения уверенной победы нет.
Но спасибо нашим ребятам за 3 очка!
Концовка пусть и не корвалольная, но ...всё-таки в духе Крыльев!
Ну, нельзя так!!! На последних секундах допускать такое!
Вроде всё хорошо, но ощущения уверенной победы нет.
Но спасибо нашим ребятам за 3 очка!