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«Крылья Советов» обыграли «Сочи»

вчера, 16:16
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

В матче 9-го тура РПЛ «Крылья Советов» победили «Сочи» со счётом 2:1.

Первый мяч забил Никита Салтыков на 4-й минуте. На 41-й Амир Рахманович закрепил преимущество хозяев. На 90+7-й Кристиан Нобоа с пенальти отыграл один гол.

«Крылья» вышли на промежуточное первое место (18 очков), «Сочи» идёт 13-м (6 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Carradona (раскрыть)
сегодня в 04:27
С Ноттингем Форест я бы не стал сравнивать. Вообще не понимаю как можно сравнивать футбол давно минувших дней с сегодняшними реалиями.
Там разница не только в игре на поле, а вообще во всём.
Лестер больше схож для сравнения, но опять же подобные сказки как говорят бывают раз сто лет.
Если и сравнивать чемпионство Лестера в сезоне 2015/16, то только с чемпионством Спартака в сезоне 2016/17.
Я ничего не имею против КС, но не верю, что они будут претендовать на что то серьёзное.
Для меня сейчас намного интереснее выдержит ли Краснодар заданного темпа и не сольётся ли он в очередной раз в концовке.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:33
Крылья молодцы. Салтыков продолжает меня радовать голами. Такими темпами им заинтересуется сначала Зенит, а потом и европейы
ТерSpark
ТерSpark ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:37
Коньяк решил
Carradona
Carradona ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:30
Я с тобой согласен, но всегда есть сказка, пример: Лестер, Ноттингем Форест
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 1viking17 (раскрыть)
вчера в 19:20
Так и будет....
3 гола Изидора...и 3 автогола Дзюбы...)))
протон
протон
вчера в 18:45
То ли крылья так круты, то ли уровень многих команд РПЛ снижается, что даже спустя 9 туров ведущие клубы отстают от Крылышек в таблице. Хотя может это из-за кризиса каждого. ЦСКА, Спартак. Вообще Осинькин если так продолжит, то следующим летом может на повышение пойти и быть на расхват, как прошлым летом боролись за Федотова клуба.
nubom
nubom
вчера в 18:32
В отличие от самарцев, Сочи безкрылая команда...
Сп62
Сп62 ответ ТерSpark (раскрыть)
вчера в 18:23
А что будешь пить вначале?
протон
протон
вчера в 18:22
Крылья и болельщиков с победой!
Концовка пусть и не корвалольная, но ...всё-таки в духе Крыльев!
Ну, нельзя так!!! На последних секундах допускать такое!
Вроде всё хорошо, но ощущения уверенной победы нет.
Но спасибо нашим ребятам за 3 очка!
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 18:00
Ай да крылышки молодцы,если они первое место займут,Я буду рад. Ждём игру моего Спартака,надеюсь порадует сегодня наши красно белые. На всякий случай 2 валидола и бутылку коньяка приготовил. Короче как пойдёт. А Самару с победой!
kazakoff
kazakoff
вчера в 17:57
Только Крылья, только победа!
В пятёрке должны быть с такими результатами
Байкал-38
Байкал-38 ответ 1viking17 (раскрыть)
вчера в 17:54
Так в том то всё и дело, что время покажет и зачем ты начал мне про Локо писать и в пердив отправлять?
Да и спорить тут бесполезно и нет смысла.
Да КС начали просто отлично стартовый отрезок, но их просто не хватит на длинной дистанции, опустятся ниже 6 места, ну а о чемпионстве это вообще даже обсуждать не стоит.
Ну, а в следующем сезоне опять борьба за выживания.
Такой вот удел у КС.
1viking17
1viking17 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:53
Желаю, что бы завтра Зенит разнёс паровоз
1viking17
1viking17 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:48
Байкал-38
Байкал-38 ответ 1viking17 (раскрыть)
вчера в 17:30
Да ладно... давно ли КС оттуда вернулись.
Как то неожиданно слышать нечто подобное от фаната команды, которая постоянно борется за выживания и вылетает в первую лигу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:30
Спешу поздравить Самару с лидерством....
Завтра наверное будет не актуально....

Как бы там ни было после почти трети чемпионата лидировать в РПЛ - дорогого стоит....
Браво Самара...Браво Крылья...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:09
С победой Самара! Сочи вылетят в пердив. Нобоа в Динамо Махачкала, Мелкадзе на рынок. Так будет справедливо.
1viking17
1viking17
вчера в 17:03
memphis
memphis
вчера в 17:02
Крыльям создаётся за прошлый сезон
1viking17
1viking17 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:59
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 16:59
    Не сомневался в победе крыльев! Молодцы!)
    1viking17
    1viking17
    вчера в 16:58
    С ПОБЕДОЙ!!! Молодцы Крылья!!! Да здравствует первое место!!!
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 16:57
    Это не сенсация, у Сочи тяжелый кризис.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 16:33
    КС неожиданно возглавили турнирную таблицу!
    Но как говориться "Ты беременна?! Это временно!"
    Надо исходить из реалий и по итогам сезона задела на старте КС хватит, что бы не бороться за выживания и спокойно осесть в середине таблице.
    Ну, а пока в Самаре праздник!!!
    j29jjbqsqy5r
    j29jjbqsqy5r
    вчера в 16:32
    Другой результат исключается,крылья дома сильней
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 16:32
    Всех болельщиков Крылышек с заслуженной Победой !
    Молодцы ребятушки Осинькина, так держать !
    Гость
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