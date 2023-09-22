«Монако» проиграл «Ницце». Булка отразил два удара Балогуна с пенальти

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вчера, 23:56

«Монако» уступил «Ницце» в матче 7-го тура Лиги 1 (0:1).

Единственный гол забил Жереми Бога на 90+1-й минуте встречи. На 10-й российский полузащитник монегасков Александр Головин заработал пенальти. Подошедший к точке Фоларин Балогун не сумел переиграть вратаря соперников Марцина Булку. На 55-й минуте голкипер гостей снова потащил удар Балогуна с «точки».

«Монако» занимает 2-е место в чемпионате Франции, у команды 11 очков. «Ницца» вышла на первую строчку, набрав 12 баллов.