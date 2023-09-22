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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2023/2024

«Монако» проиграл «Ницце». Булка отразил два удара Балогуна с пенальти

вчера, 23:56
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако0 : 1Логотип футбольный клуб НиццаНиццаМатч завершен

«Монако» уступил «Ницце» в матче 7-го тура Лиги 1 (0:1).

Единственный гол забил Жереми Бога на 90+1-й минуте встречи. На 10-й российский полузащитник монегасков Александр Головин заработал пенальти. Подошедший к точке Фоларин Балогун не сумел переиграть вратаря соперников Марцина Булку. На 55-й минуте голкипер гостей снова потащил удар Балогуна с «точки».

«Монако» занимает 2-е место в чемпионате Франции, у команды 11 очков. «Ницца» вышла на первую строчку, набрав 12 баллов.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:49
Это проигрыш тренера. Оставить Бен Йедера на лавке и выпустить это чудо? Не забил первый пенальти, пусть второй бьет другой игрок. Это очевидно. Урок самонадеянному австрийцу. А Саша молодец, как всегда один из лучших на поле.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:46, ред.
25процентный клоун25процентный клоун 11 / 283
Ты сам то веришь в то, что пишешь ? Или в силу привычки .? Для тебя Головин не российский футболист, а бывший игрок ЦСКА.
ABir
ABir
сегодня в 10:19
Монегаски сами виноваты в поражении, шансов победить было более, чем предостаточно
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:09
Головин помог проиграть
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:44
Это прям не Булка, а какой-то засухаревший Батон, о который Монако сломал зубы!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:04
Чёрствая Булка попалась). Не разгрыз негритёнок. Фу на него!
maikl maikl
maikl maikl
сегодня в 07:44
Конечно не забить двв пенальти и вконце пропустить
Это закон футбола
Головин зарабатыывет пенки, раздаёт голевые а партнеры подставляют
kazakoff
kazakoff
сегодня в 04:30
Ницца походу больше победить хотели
В особенности вратарь
htecmj4sjs8s
htecmj4sjs8s
сегодня в 02:33, ред.
Балагун дважды подавился Булкой и разгневал Бога
8ycwjqgbp97j
8ycwjqgbp97j
сегодня в 02:29
Не по зубам оказалась Булка Балагуру
FenixSL
FenixSL
сегодня в 00:21
наконец то, хороший заголовок
за похвалу тоже забанят, интересно?
а то слово "позор" запрещено употреблять

Головин хорош
единственный футболист у нас
протон
протон
сегодня в 00:08
Балогун лишил Монако победы дважды )
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:07
Монако не заслуживал поражения, но и на победу тоже не наиграл . Слабенький матч в актив Монако.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:03
Для Балогуна сегодня была "черная пятница".
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