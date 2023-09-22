«Монако» проиграл «Ницце». Булка отразил два удара Балогуна с пенальти

«Монако» уступил «Ницце» в матче 7-го тура Лиги 1 (0:1).
Единственный гол забил Жереми Бога на 90+1-й минуте встречи. На 10-й российский полузащитник монегасков Александр Головин заработал пенальти. Подошедший к точке Фоларин Балогун не сумел переиграть вратаря соперников Марцина Булку. На 55-й минуте голкипер гостей снова потащил удар Балогуна с «точки».
«Монако» занимает 2-е место в чемпионате Франции, у команды 11 очков. «Ницца» вышла на первую строчку, набрав 12 баллов.
Ты сам то веришь в то, что пишешь ? Или в силу привычки .? Для тебя Головин не российский футболист, а бывший игрок ЦСКА.
Ты сам то веришь в то, что пишешь ? Или в силу привычки .? Для тебя Головин не российский футболист, а бывший игрок ЦСКА.
Это закон футбола
Головин зарабатыывет пенки, раздаёт голевые а партнеры подставляют
Это закон футбола
Головин зарабатыывет пенки, раздаёт голевые а партнеры подставляют
В особенности вратарь
В особенности вратарь
за похвалу тоже забанят, интересно?
а то слово "позор" запрещено употреблять
Головин хорош
единственный футболист у нас
за похвалу тоже забанят, интересно?
а то слово "позор" запрещено употреблять
Головин хорош
единственный футболист у нас