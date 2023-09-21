Гол Кокорина не помог «Арису» не проиграть «Спарте» в матче Лиги Европы .

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вчера, 23:59

«Спарта» одержала победу над «Арисом» из Лимассола в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы (3:2).

На 11-й минуте поединка Александр Кокорин вывел кипрский клуб вперёд, реализовав пенальти. Ладислав Крейчи на 20-й сравнял счёт, а на 25-й оформил дубль. Мартин Витик на 67-й увеличил преимущество хозяев. Уоррен Шави на 90-й сократил отставание гостей.

Пражская команда в следующем туре на выезде сыграет с «Бетисом», а «Арис» в домашних стенах примет «Рейнджерс».