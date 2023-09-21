Гол Кокорина не помог «Арису» не проиграть «Спарте» в матче Лиги Европы .

«Спарта» одержала победу над «Арисом» из Лимассола в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы (3:2).
На 11-й минуте поединка Александр Кокорин вывел кипрский клуб вперёд, реализовав пенальти. Ладислав Крейчи на 20-й сравнял счёт, а на 25-й оформил дубль. Мартин Витик на 67-й увеличил преимущество хозяев. Уоррен Шави на 90-й сократил отставание гостей.
Пражская команда в следующем туре на выезде сыграет с «Бетисом», а «Арис» в домашних стенах примет «Рейнджерс».
Вообще то если кто смотрел этот матч, вполне могли предположить, что команда гостей вообще не способна будет настолько дать сопротивление команде хозяев поля, чтобы ещё и пропустить в свои ворота два мяча. Тем более что букмекеры однозначно отдовали предпочтение команде хозяев поля Спарте . Но есть в футболе моменты каких-то нюансов, которые вне логических и статистических механизмов . И это прослеживалось именно в этом противостоянии , хотя и итоговая статистика была во многом в пользу хозяев поля. Киприоты всё таки доказали , что не всегда статистика бывает в пользу более сильной команды. Ну а команда гостей Арис вполне может ещё преподнести ещё не один сюрприз, хотя и проиграли в этом матче.
Вообще то если кто смотрел этот матч, вполне могли предположить, что команда гостей вообще не способна будет настолько дать сопротивление команде хозяев поля, чтобы ещё и пропустить в свои ворота два мяча. Тем более что букмекеры однозначно отдовали предпочтение команде хозяев поля Спарте . Но есть в футболе моменты каких-то нюансов, которые вне логических и статистических механизмов . И это прослеживалось именно в этом противостоянии , хотя и итоговая статистика была во многом в пользу хозяев поля. Киприоты всё таки доказали , что не всегда статистика бывает в пользу более сильной команды. Ну а команда гостей Арис вполне может ещё преподнести ещё не один сюрприз, хотя и проиграли в этом матче.