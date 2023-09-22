Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Ахли»

«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Ахли» в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии (4:3).
На 4-й минуте встречи Криштиану Роналду открыл счёт. Талиска на 17-й удвоил преимущество хозяев. Франк Кессье на 30-й сократил отставание гостей. На 45+6-й дубль оформил Талиска, а на 52-й — Роналду. У команды из Джидды на 50-й пенальти реализовал Рияд Марез, а на 88-й отличился Фирас Албиракан.
«Аль-Наср» занимает 5-е место в Премьер-Лиге. «Аль-Ахли» находится на 6-й строчке, у обоих клубов по 15 очков.
Некогда лидирующий клуб сдал по всем фронтам 😀
Кто же виноват, что Португалия не смогла обыграть Марокко? Где был этот тащер? Наверное Блаттер, которого отстранили от футбола виноват 😀
И Франция не смогла остановить напор Месси.
Всё абсолютно по делу! И выиграет очередной ЗМ!
Некогда лидирующий клуб сдал по всем фронтам 😀
Кто же виноват, что Португалия не смогла обыграть Марокко? Где был этот тащер? Наверное Блаттер, которого отстранили от футбола виноват 😀
И Франция не смогла остановить напор Месси.
Всё абсолютно по делу! И выиграет очередной ЗМ!
Рон тащит как может, а там посмотрим
Рон тащит как может, а там посмотрим
Решала на каком месте в дворовом чемпе?
Решала на каком месте в дворовом чемпе?
Рон решает на пенсии
Рон решает на пенсии