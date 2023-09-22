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ГлавнаяНовостиПротоколыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Ахли»

вчера, 23:12
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)4 : 3Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Джидда)Аль-АхлиМатч завершен

«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Ахли» в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии (4:3).

На 4-й минуте встречи Криштиану Роналду открыл счёт. Талиска на 17-й удвоил преимущество хозяев. Франк Кессье на 30-й сократил отставание гостей. На 45+6-й дубль оформил Талиска, а на 52-й — Роналду. У команды из Джидды на 50-й пенальти реализовал Рияд Марез, а на 88-й отличился Фирас Албиракан.

«Аль-Наср» занимает 5-е место в Премьер-Лиге. «Аль-Ахли» находится на 6-й строчке, у обоих клубов по 15 очков.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Аль-Наср» (Эр-Рияд)
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Все комментарии
амурец
амурец ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 14:42
Согласен Роналду великолепный футболист, то что он лучше Месси без вопросов, но называть его лучшим я бы не стал, бывали и получше его
Agamaga...........
Agamaga........... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:45
Так на каком месте тащер в дворовом чемпионате?
Некогда лидирующий клуб сдал по всем фронтам 😀
Кто же виноват, что Португалия не смогла обыграть Марокко? Где был этот тащер? Наверное Блаттер, которого отстранили от футбола виноват 😀
И Франция не смогла остановить напор Месси.
Всё абсолютно по делу! И выиграет очередной ЗМ!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Справедливый Хам (раскрыть)
сегодня в 12:02
Мане и Фирмино не могут, куда уж там Тёме
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:43, ред.
Роналду даже не видел ворота из-за дыма и точно положил в самый уголок на скорости, а вторрй гол вообще красавец
Справедливый Хам
Справедливый Хам ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:39
Верблюдам бы и Дзюба забивал))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga........... (раскрыть)
сегодня в 11:35
после вручения 8го..... мы ещё над 3,4,5 и остальными подарками блаттера не насмеялись как и над катарским спектаклем)) не заслужил 8ой и многие другие
Рон тащит как может, а там посмотрим
Karkaz
Karkaz
сегодня в 11:13
Как Роналду забивает так хейтеров не видно)
Agamaga...........
Agamaga........... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:11
Лучше посмотрим на рты болельщиков Аль-Насра после вручения 8-го ЗМ Месси 😀
Решала на каком месте в дворовом чемпе?
Agamaga...........
Agamaga...........
сегодня в 11:08
Даже в дворовом чемпионате не может выйти на первое место.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 10:37, ред.
Я чего-то не понял... Сауды специально запустили дымовую завесу, чтобы продлить голосование за ЗМ??. Как в 13-м?.. А-ха-ха-ха.. 😄🤭.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:11
Хотел бы посмотреть на рты болельщиков интермайами.
Рон решает на пенсии
maikl maikl
maikl maikl
сегодня в 07:45
Чето именно смотреть на голы роналду стало не интересно! А вот лига саудоы реально интересная сталв
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 06:44, ред.
С заслуженной победой Аль-Наср и всех болельщиков этого клуба! Результативная получилась игра. Правда, судья принял несколько странных решений в первом тайме. Я думал, что они специально душат Аль-Наср. На Садио Мане не поставил штрафной, и сразу, после этого, поставил штрафной сопернику, 2 раза подряд. А так, Садио Мане хорош, Криштиану Роналду хорош( в свои 38 лет. Вратарь Аль-Насра сегодня нормально тащил, если сравнивать с другими играми. Я думаю, что вратаря и этого можно оставить. Надо взять хорошего защитника и умного полузащитника. Вот тогда они могут претендовать на первое место в Саудовской Примьер Лиге. В Лиге Чемпионов тоже надо немного по шустрее сыграть. Сегодняшний соперник тоже не из простых был, смогли ведь обыграть их, играя увереннее!? Успехов и больших побед Аль-Насру!!!
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow
сегодня в 06:41
Время пришло....хейтеры в атаку адрес Криро))..наверняка найдется
Павел Якунин
Павел Якунин
сегодня в 01:23, ред.
Блин, как-будто об АПЛ или ЛЧ читаешь: Роналду, Марез, Кессье..
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:15
Большая победа! Молодцы ,обыграли премого конкурента. Роналду затащил в важном матче вновь доказав что он лучший!! Последний гол шикарный забил, снова убрал защитников на финте и поразил цель дальним ударом. Кто там говорил что Рон не умеет финтить и не умеет бить из далека?? Наслаждайтесь!! Рон лучший во всем!!
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 23:59
Кому то разве интересны подобные новости о дворовом чемпионате?
Futurista
Futurista
вчера в 23:23
Отдублировал хейтеров)...
протон
протон
вчера в 23:20
А говорили, что Рон сливает Талиску). И что он убирает конкурента. Вот вам, пожалуйста, диаметрально противоположный ответ.
Гость
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