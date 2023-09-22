Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Ахли»

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вчера, 23:12

«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Ахли» в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии (4:3).

На 4-й минуте встречи Криштиану Роналду открыл счёт. Талиска на 17-й удвоил преимущество хозяев. Франк Кессье на 30-й сократил отставание гостей. На 45+6-й дубль оформил Талиска, а на 52-й — Роналду. У команды из Джидды на 50-й пенальти реализовал Рияд Марез, а на 88-й отличился Фирас Албиракан.

«Аль-Наср» занимает 5-е место в Премьер-Лиге. «Аль-Ахли» находится на 6-й строчке, у обоих клубов по 15 очков.