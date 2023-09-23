Хави одержал 50-ю победу в качестве главного тренера «Барселоны»

1695500091

вчера, 23:14

«Барселона» выиграла у «Сельты» в матче Ла Лиги (3:2).

Это 50-я победа в чемпионате Испании для на посту главного тренера каталонцев. Данная игра стала 70-й для рулевого во главе коллектива.

Лишь 4 наставника «Барселоны» смогли достичь отметки в 50 побед в Ла Лиге быстрее – это Луис Энрике (63 игры), Хосеп Гвардиола (67), Эленио Эррера (68) и Эрнесто Вальверде (69).