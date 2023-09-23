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Хави одержал 50-ю победу в качестве главного тренера «Барселоны»

вчера, 23:14

«Барселона» выиграла у «Сельты» в матче Ла Лиги (3:2).

Это 50-я победа в чемпионате Испании для Хави на посту главного тренера каталонцев. Данная игра стала 70-й для рулевого во главе коллектива.

Лишь 4 наставника «Барселоны» смогли достичь отметки в 50 побед в Ла Лиге быстрее – это Луис Энрике (63 игры), Хосеп Гвардиола (67), Эленио Эррера (68) и Эрнесто Вальверде (69).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 04:30
Тяжелей всех в этом списке пришлось Чави. У трёх из этого списка был праймовый Месси. У двух был праймовый и потихоньку слабеющий Суарес (хотя стату держал отличную), Неймар, Иньеста и другие топари. У Пепа были праймовые ЧавИньеста, Алвес, Пуйоль, Абидаль, Туре, Это’О, Анри и тд. У Эрреры были такие легенды как Кубала, Суарес (будущий обладатель ЗМ и единственный испанец, выигравший ЗМ)...
Добиться таких результатов, в таком положении клуба - с вечными травмами, экономическом кризисе, активацией рычагов - многого стоит...
протон
протон
сегодня в 00:01
Не забываем о том, в каком кризисе Хави начинал работать в Барселоне и с какими игроками, да и сейчас Барселона себе не может позволить всех тех, кто идеально бы подходил Хави, приходиться играть с теми кого Барселона может подписать:)) Прекрасный тренер:))
протон
протон
вчера в 23:57
Вальвердыч, конечно, знатно ЛЛ утюжил, всех в страхе держал - от аутсайдеров до…столичных аутсайдеров
Гость
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