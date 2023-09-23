Хави одержал 50-ю победу в качестве главного тренера «Барселоны»

«Барселона» выиграла у «Сельты» в матче Ла Лиги (3:2).
Это 50-я победа в чемпионате Испании для Хави на посту главного тренера каталонцев. Данная игра стала 70-й для рулевого во главе коллектива.
Лишь 4 наставника «Барселоны» смогли достичь отметки в 50 побед в Ла Лиге быстрее – это Луис Энрике (63 игры), Хосеп Гвардиола (67), Эленио Эррера (68) и Эрнесто Вальверде (69).
Добиться таких результатов, в таком положении клуба - с вечными травмами, экономическом кризисе, активацией рычагов - многого стоит...
Добиться таких результатов, в таком положении клуба - с вечными травмами, экономическом кризисе, активацией рычагов - многого стоит...