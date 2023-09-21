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Мюллер одержал сотую победу в Лиге чемпионов

вчера, 08:56

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер принял участие в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (4:3).

Для футболиста эта победа стала 100-й в турнире. Ранее подобного добились лишь Криштиану Роналду (115) и Икер Касильяс (101).

В ЛЧ Мюллер дебютировал 10 марта 2009 года — в этот день мюнхенцы разгромили «Спортинг» (7:1).

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:34
В этом сезоне ещё 9 может добавить максимум в копилку, если до финала дойдёт. А в следующем сезоне контракт кончается. Пока я бы поставил на то, что он не обгонит Криша.
протон
протон
вчера в 13:39
✔️ 115 победных матчей
✔️ 141+42 по гол+пас
✔️ 5 титулов ЛЧ и 1 финал
Космический результат

Все рекорды равняются с величайшим игроком ХХI века CR7.
В ЛЧ переписал все мыслимые и не мыслимые рекорды.
Capral
Capral
вчера в 12:53
Т.Мюллер высмеял назначение Нагеля на должность ГТ сборной, цитирую: "Нагельсманн тренер сборной?! Ну, будем ждать, чем это кончится... Ахахахахахахаха"!!!

Надо было видеть- широкую улыбку Мюллера и его хохот!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 09:59
Мюллер тот еше позорник
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:56
Ну на вторую строчку он точно заберется.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:50
Молодец Мюллер так и продолжать,еще силы есть!!!
k43uu3wzk6q6
k43uu3wzk6q6
вчера в 09:17
Держит марку старина Том
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:07
Пора азиатскую лч покорять, она круче))))
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
truffagldino больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 62. Поздравляем! Лига чемпионов 2023/2024
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