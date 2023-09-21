Мюллер одержал сотую победу в Лиге чемпионов

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вчера, 08:56

Нападающий «Баварии» принял участие в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (4:3).

Для футболиста эта победа стала 100-й в турнире. Ранее подобного добились лишь Криштиану Роналду (115) и Икер Касильяс (101).