Мюллер одержал сотую победу в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер принял участие в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (4:3).
Для футболиста эта победа стала 100-й в турнире. Ранее подобного добились лишь Криштиану Роналду (115) и Икер Касильяс (101).
В ЛЧ Мюллер дебютировал 10 марта 2009 года — в этот день мюнхенцы разгромили «Спортинг» (7:1).
✔️ 141+42 по гол+пас
✔️ 5 титулов ЛЧ и 1 финал
Космический результат
Все рекорды равняются с величайшим игроком ХХI века CR7.
В ЛЧ переписал все мыслимые и не мыслимые рекорды.
✔️ 141+42 по гол+пас
✔️ 5 титулов ЛЧ и 1 финал
Космический результат
Все рекорды равняются с величайшим игроком ХХI века CR7.
В ЛЧ переписал все мыслимые и не мыслимые рекорды.
Надо было видеть- широкую улыбку Мюллера и его хохот!!!
Надо было видеть- широкую улыбку Мюллера и его хохот!!!