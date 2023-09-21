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МЮ впервые с 1986 года проиграл 4 из 6 игр на старте сезона

вчера, 09:17

«Манчестер Юнайтед» уступил «Баварии» в матче Лиги чемпионов (3:4).

Это 4-е поражение «дьяволов» в 6 стартовых матчах нового сезона. Подобное в последний раз происходило с клубом в 1986 году.

Тогда Рона Аткинсона на посту главного тренера сменил Алекс Фергюсон.

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Все комментарии
1734628 24
1734628 24
вчера в 22:05
МЮ спасет только смена хозяев и решительная перестройка. Когда в головах у боссов творится не пойми что, то и в команде будет бардак. Заменой тренера тут ничего не решишь, по крайней всерьез и надолго. Порой складывается впечатление, что половина игроков забыла как играть с полной самоотдачей, играют не напрягаясь, а нормально играть уже не могут (ну или не хотят).
WildKem
WildKem
вчера в 16:09
Да, первое время сэра Алекса было, мягко сказать, хреновым в клубе, но на счет того что у Тен Хага имеется большИй опыт, чем у САФа, вы ошибаетесь, на момент назначения главным тренер в Манчестер Юнайтед сэр Алекс имел и кубок европейских чемпионов с Абердином и несколько чемпионств в Шотландии с 2мя разными командами, да и больше матчей в качестве главного тренера было у САФа, чем у Тен Хага, 655 против 365(именно главным тренером 1й команды и плюс 72 матча молодежки Баварии итого 437, в полтора раза меньше матчей, в качестве того или иного тренера).
ВОRDERLANDS
ВОRDERLANDS
вчера в 13:51
КриРо виноват.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:38
С 86го были несколько первых невнятных сезонов Фергюсона, его даже болельщики назад в бармены сватали, а потом поперло, причем пздц как. Тен Хаг тренер с большИм опытом нежели тогдашний САФ, потому, если завалит нынешний сезон, думаю, не постесняются гнать метлой, но пожелаем удачи
протон
протон
вчера в 13:35
Врятли кто то думал в серьез что МЮ обыграет Баварию. Был удивлен такой игре МЮ. Конечно у Баварии у самих проблемы большие, но такой МЮ должны были легко проходить. Так что игра в начале этого сезона пожалуй единственная хорошая.
Мю претендует на позор сезона. Хотя сезон только начался. Сколько ещё будут терпеть 10хага?
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:22
Второго сэра Алекса больше не будет....
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 11:10
Тратят миллиарды, а результата нет.
112910415
112910415
вчера в 11:04
элемент случайности, как всегда ...
скоро станет получше,
но не более
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:25
В следующем матче надо брать очки, игра хоть и будет в гостях, но соперник тоже стартовал не ахти как и находится в подвале турнирной таблицы АПЛ
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:14
Тен хаг бьет рекорды
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:00
Хотя вчера спокойно можно было брать ничейку
Ванечка
Ванечка
вчера в 09:54
Походу скоро придется сменить тренера
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:44
Рона сменил САФ и стал легендой, значит тот, кто сменит ЭТХ должен стать легендой МЮ...кто же это будет?)
А вообще, у МЮ большая проблема с травмированными игроками, плюс сам ЭТХ отстранил Санчо, а так же на неопределенный срок потеряли Антони, и всё это конечно же сказывается на результатах команды...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:32
уже наверняка и посмотрели статистику когда мю проигрывал 5 из 7))
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