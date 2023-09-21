МЮ впервые с 1986 года проиграл 4 из 6 игр на старте сезона

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вчера, 09:17

«Манчестер Юнайтед» уступил «Баварии» в матче Лиги чемпионов (3:4).

Это 4-е поражение «дьяволов» в 6 стартовых матчах нового сезона. Подобное в последний раз происходило с клубом в 1986 году.

Тогда на посту главного тренера сменил .