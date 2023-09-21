МЮ впервые с 1986 года проиграл 4 из 6 игр на старте сезона

«Манчестер Юнайтед» уступил «Баварии» в матче Лиги чемпионов (3:4).
Это 4-е поражение «дьяволов» в 6 стартовых матчах нового сезона. Подобное в последний раз происходило с клубом в 1986 году.
Тогда Рона Аткинсона на посту главного тренера сменил Алекс Фергюсон.
Мю претендует на позор сезона. Хотя сезон только начался. Сколько ещё будут терпеть 10хага?
Мю претендует на позор сезона. Хотя сезон только начался. Сколько ещё будут терпеть 10хага?
скоро станет получше,
но не более
скоро станет получше,
но не более
А вообще, у МЮ большая проблема с травмированными игроками, плюс сам ЭТХ отстранил Санчо, а так же на неопределенный срок потеряли Антони, и всё это конечно же сказывается на результатах команды...
А вообще, у МЮ большая проблема с травмированными игроками, плюс сам ЭТХ отстранил Санчо, а так же на неопределенный срок потеряли Антони, и всё это конечно же сказывается на результатах команды...