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Бонгонда рассказал, как изменился «Спартак» во время сентябрьской паузы

вчера, 10:11

Полузащитник «Спартака» и сборной Конго Тео Бонгонда рассказал, за счёт чего «красно-белым» удалось выйти на победную серию.

У нас получается отличная серия из побед! Мы сделаем всё, чтобы продолжить её дальше. Что случилось со «Спартаком» после паузы на матчи сборных? Мы поговорили с друг другом внутри команды. До этого у нас была неудачная серия. Но когда ты играешь за «Спартак» и не побеждаешь — у тебя должны возникать серьёзные вопросы к себе. Мы поговорили все вместе и начали менять ситуацию в правильную сторону.

Напомним, «Спартак» идёт на серии из трёх побед. Вчера «красно-белые» обыграли «Динамо».

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Константин Белых
Константин Белых
вчера в 10:12
Красава! Продолжай в том же духе.
Гость
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