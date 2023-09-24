Бонгонда рассказал, как изменился «Спартак» во время сентябрьской паузы

Полузащитник «Спартака» и сборной Конго рассказал, за счёт чего «красно-белым» удалось выйти на победную серию.

У нас получается отличная серия из побед! Мы сделаем всё, чтобы продолжить её дальше. Что случилось со «Спартаком» после паузы на матчи сборных? Мы поговорили с друг другом внутри команды. До этого у нас была неудачная серия. Но когда ты играешь за «Спартак» и не побеждаешь — у тебя должны возникать серьёзные вопросы к себе. Мы поговорили все вместе и начали менять ситуацию в правильную сторону.