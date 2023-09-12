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Карпин: «Можно ли критиковать сборную? Конечно»

вчера, 22:28

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий на тему критики в адрес его команды. Россияне ранее сыграли вничью с Катаром.

Можно ли критиковать сборную? Можно, конечно, а что ещё делать? Мы уже миллион раз сказали, что работаем на будущее. От того, что я ещё раз это скажу, ничего не изменится.

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Все комментарии
vova505
vova505 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 14:00
Карпин да, наверное сказочник
А я как бы написал "остаётся НАДЕЯТЬСЯ"
Храневец
Храневец
сегодня в 11:42
Не стреляйте в пианиста ,он играет как умеет ,также и про сборную !
Viollator
Viollator
сегодня в 10:31
Деньги освоили, что ещё было в целях то...
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 10:06
Не хочу критиковать эту сборную. надоело просто. Ничего не меняется, НИКТО не меняется. Есть мысль, что в зимнюю паузу неплохо было бы собрать 22 игрока сборной и провести всю паузу тренировкой слаженности и взаимодействия. по отдельности игроки в клубах понимают, чего хотят их тренеры. но они не понимают, чего хочет Карпин. А хочет ли он чего-то? может все на "отвали" делается. В общем, индивидуально игроки хороши, но я не вспомню ни одну стеночку на фланге с забеганием, ни одну стеночку у чужой штрафной. Я вообще не помню ни одного быстрого взаимодействия в одно касание. "Кого-то" лучше бы уволить и поскорее. При всем уважении к Карпину в Ростове, Карпин в сборной - худший главный тренер сборной в истории. Черчесов и то лучше был, хотя казалось бы. Дно пробито, господа
cska1948
cska1948 ответ vova505 (раскрыть)
сегодня в 09:28
После Евро 08 в Европу уехали ВОСЕМЬ игроков сборной и куда они вытянули нашу сборную? Так что всё это сказки, как и заявление Карпина, что он работает на перспективу. Ему надо что-то говорить, вот он и говорит ЧТО-ТО.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:21
"...Мы уже миллион раз сказали, что работаем на будущее..."
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Но ни разу не сказали, когда это будущее настанет. А народ хочет это знать!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:46
Если миллион раз сказать "Мы работаем на будущее"....то это займёт столько времени что и работать некогда....
vova505
vova505
сегодня в 08:19
Я новым людям в сборной рад больше чем тем, которые играли через пень колоду некоторое время назад и ходили с высоко задранными головами (несменяемые / неприкасаемые)
Но ничего хорошего в этой игре я не вижу
Слабые игроки
Но теперь действительно наверное можно сказать, что это все, что есть в России на данный момент
Остаётся надеяться на то, что ещё несколько человек блеснут и уедут за границу в хорошие клубы
И потом будут составлять костяк команды и тянуть остальных
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:06
О сборной только хорошо или... никак.
Холод
Холод
сегодня в 08:00
Нормально сыграли товарняк.
112910415
112910415
сегодня в 07:22
можно уже и не критиковать
протон
протон
сегодня в 01:52
Карпин: «Можно ли критиковать сборную? Конечно»
Карпин а можно критиковать Вас?
nubom
nubom
сегодня в 00:19
Неужели наше будущее это то, что мы сегодня видели?
Остается только поверить Анне Ахматовой: " ...Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда..."
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:06
Критика...критика, куда от неё деться. Критиковать всегда легче, так как критиканы всегда будут правы. В игре любой команды, даже чемпиона Мира, при большом и даже малом желании можно найти недочёты. Достаточно вспомнить критику сб.Аргентины на последнем Мундиале, который она выиграла. И что от этого изменилось ? Правильно, ничего.
Нашу сборную мы критикуем добрых полста лет. Критиковали даже тогда, когда она добивалась мало - мальских успехов на международной арене. Прекрасно играли в Мексике, но чудовищные ошибки в обороне в матче с бельгийцами...
Сегодня наша сборная играла, по-существу, с листа. Худо ли, бедно ли, но играла, ребята старались и забили мяч. Выиграли бы, критики было бы не меньше (парадокс, но это так и есть), а потому предлагаю всем успокоиться, трезво посмотреть на сложившуюся с нашим спортом ситуацию и ложиться спать. Не забудьте при этом сложить свои ладошки лодочкой, подложить их под щёчку и заснуть, сладко посапывая.
salleeh
salleeh
вчера в 23:58
Можно ли критиковать Карпина? Можно конечно и даже нужно…
протон
протон
вчера в 23:51
Главная наша проблема - это Слабая подготовка
Тут мы говорим прежде всего о подготовке футболистов.
Наши клубы согласно инструментальным замерам играют будто на 20-30% медленнее, словно юниоры играют с основой.
Решение проблемы сомнительной подготовки кадров в нашей стране : нужно делать уклон и инвестировать футбольные академии, центры подготовки тренерского состава, а также делать конкурентоспособные условия для молодежных тренеров.
И это должно делать Государство .
Уже очевидно ,что "нищим" Клубам это не под силу .
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:40
Правильно говорит Валерий Георгиевич, критиковать можно и даже нужно. Критика несет в себе оценку произошедшему с вынесением соответствующих выводов. Но только не надо путать критику с руганью, от ругани точно нет никакого проку, а обострение отношений гарантировано. Болейте за своих, а не против чужих!
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 23:30
Нет даже желания смотреть
протон
протон
вчера в 23:19
pomor45 тут с вами согласен
протон
протон
вчера в 23:18
Не вижу толка критиковать сборную. нет евро нет критики.
pomor45
pomor45
вчера в 23:11
Критиковать сборную нельзя, потому что это пустое место с пустым тренером, который в своё оправдание несёт какую-то ахинею про будущее.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:59
Сыграли и сыграли,что приставать к тренеру.
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