Карпин: «Можно ли критиковать сборную? Конечно»

Главный тренер сборной России дал комментарий на тему критики в адрес его команды. Россияне ранее сыграли вничью с Катаром.

Можно ли критиковать сборную? Можно, конечно, а что ещё делать? Мы уже миллион раз сказали, что работаем на будущее. От того, что я ещё раз это скажу, ничего не изменится.