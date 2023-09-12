Карпин: «Можно ли критиковать сборную? Конечно»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий на тему критики в адрес его команды. Россияне ранее сыграли вничью с Катаром.
Можно ли критиковать сборную? Можно, конечно, а что ещё делать? Мы уже миллион раз сказали, что работаем на будущее. От того, что я ещё раз это скажу, ничего не изменится.
Нашу сборную мы критикуем добрых полста лет. Критиковали даже тогда, когда она добивалась мало - мальских успехов на международной арене. Прекрасно играли в Мексике, но чудовищные ошибки в обороне в матче с бельгийцами...
Сегодня наша сборная играла, по-существу, с листа. Худо ли, бедно ли, но играла, ребята старались и забили мяч. Выиграли бы, критики было бы не меньше (парадокс, но это так и есть), а потому предлагаю всем успокоиться, трезво посмотреть на сложившуюся с нашим спортом ситуацию и ложиться спать. Не забудьте при этом сложить свои ладошки лодочкой, подложить их под щёчку и заснуть, сладко посапывая.
Нашу сборную мы критикуем добрых полста лет. Критиковали даже тогда, когда она добивалась мало - мальских успехов на международной арене. Прекрасно играли в Мексике, но чудовищные ошибки в обороне в матче с бельгийцами...
Сегодня наша сборная играла, по-существу, с листа. Худо ли, бедно ли, но играла, ребята старались и забили мяч. Выиграли бы, критики было бы не меньше (парадокс, но это так и есть), а потому предлагаю всем успокоиться, трезво посмотреть на сложившуюся с нашим спортом ситуацию и ложиться спать. Не забудьте при этом сложить свои ладошки лодочкой, подложить их под щёчку и заснуть, сладко посапывая.