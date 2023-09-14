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Семак: «Иностранцы помогают развиваться россиянам»

вчера, 14:35

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о лимите на легионеров и составе из россиян.

Можно сделать чемпионский состав из одних россиян, но это очень дорого.

Возьмем игрока уровня сборной России. Если «Зенит» обращается в клуб, где этот футболист играет, то за него просят 20 млн евро и выше. Когда Марио Фернандеса хотели пригласить 3 года назад, за него просили 30-35 млн. Для сравнения, мы Дугласа за 12 млн взяли из «Гамбурга». Разница в зарплатах тоже существенная. С экономической точки зрения, выгоднее взять, например, игрока уровня Клаудиньо, чем Захаряна или Сперцяна, которые будут для нас дороже бразильца.

Мы ждём, когда игроки из академии будут лидерами в основной команде. Кто-то сейчас в арендах, кто-то ушел в другие клубы, кто-то, как Дима Васильев, играет в «Зените». И играет неплохо. Надеюсь, дальше будет еще лучше.

Лимит — достаточно сложная история, которая тем или иным способом ставит игроков в неравные условия. Когда ты ставишь более слабого игрока, потому что у него другой паспорт, это уже неспортивный принцип.

Иностранные игроки не мешают развитию наших футболистов. Чем меньше будет лимитирующих вопросов, тем лучше. В честной борьбе нужно выигрывать конкуренцию, неважно, у кого какой паспорт.

Иностранцы также помогают развиваться россиянам. Коваленко, например, хочет играть, как Вендел. Он видит, как тот играет и работает с мячом.

Марио Фернандес — пример профессионализма. Первый приезжает, последний уезжает. Любое упражнение выполняет на 100%. Или, образно, говоришь Диме Васильеву: «Посмотри, как Сантос выполняет это упражнение и посмотри, как ты». Покажешь молодому видео, как бразилец полностью выполняет задание, а он делает его, пока смотрит тренер.

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Все комментарии
DaslerU
DaslerU ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:03
Ленивы? А за что тогда им миллионы платят? Пусть тогда играют за миску супа, те кто ленив.
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:36
Думаю, Семак это понимает, но ведь он должен как-то оправдывать наличие в его команде легионеров.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:34
Тогда и Семак должен понимать что Коваленко не заиграет как Вендел и не приводить тупые примеры)...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:31
Вендел не хочет играть как Коваленко потому что не хочет жить в фавелах. Коваленко не хочет тренироваться как Вендел потому что жизнь в фавелах ему не грозит. Вот в чём принципиальная между ними разница и Семак здесь непричём.
pomor45
pomor45 ответ DaslerU (раскрыть)
вчера в 19:57
Не тупы, но ленивы, лишнего труда не приложат, если не возникает ситуация - Москва за нами.
DaslerU
DaslerU
вчера в 18:00
Получается россияне настолько тупы, что самостоятельно неспособны развиваться?
nubom
nubom
вчера в 17:32
Для того, чтобы смотреть по видео как тренируется Сантос, совсем не обязательно тратить деньги на его покупку. Но если уж купили, то не проще ли попросить его сделать упражнение вместе с Димой…
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:09
От части Сергей прав..
Futurista
Futurista
вчера в 16:11
Коваленко хочет играть как Вендел...
Вендел не хочет играть как Коваленко...
Семак, объясни почему)...
lotsman
lotsman
вчера в 16:06
Иностранцы помогают россиянам зарабатывать огромные деньги, особо не напрягаясь.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:49
Сами разбаловали. Зачем такие деньги платить? Мы же Россия, а не Аль-Зенит...
112910415
112910415
вчера в 15:39
Есть простое правило.
Сказка обязательно должна быть красивой.)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 15:39
Никак в настоящее время, т.к. у нас экономика всё движется в сторону монополий, наоборот. Вдобавок, эти монополии совершенно не связаны обязательствами целевой траты средств, вон, деньги РЖД уходят на "Локо", а "Газпром" строит спортцентры почему-то вместо того, чтобы возвращать доходы в казну. Поэтому играться клубиками они могут сколько хотят.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:30
Как именно нужно перейти на рельсы заработка футбольными клубами денег?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:14
Об этом вообще нет смысла говорить, к нам и иностранцы едут, и игроки не развиваются по одной причине - потому что клубы не являются бизнесами как таковыми, у них цель только потратить деньги.

Игроки не разваваются, потому что для развития нужно ТРАТИТЬ на них деньги. А вместо этого можно, например, наоборот их ПОЛУЧАТЬ. Брать в дубли игроков, за которых заплатили. Таким образом, почему-то за последние 15 лет все талантливые питерские дети как бы пропали, зато пару лет на лавке сидел и в ЛЧ выходил сын богатого питерского предпринимателя Мусаев, который до этого во второй лиге за два сезона сделал два результативных действия за 40 матчей.

Самое смешное, что "Зенит" - это самый показатель того, почему в клубе, который не считает денег, игроки никогда не развиваются))
zx3tz6m4jngp
zx3tz6m4jngp
вчера в 15:11
Вот Ерохин, например, из соседней новости не даст соврать
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:10
Это хорошо, всю жизнь можно учиться
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:02, ред.
Семак: «Иностранцы помогают чемпионить россиянам тренерам...
Вот хочет Дима Васильев стать чемпионом, я сажусь с ним смотреть как играют Вендел с Сантосом - и мы с Димой чемпионы».....
Гость
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