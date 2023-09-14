Семак: «Иностранцы помогают развиваться россиянам»

Главный тренер «Зенита» высказался о лимите на легионеров и составе из россиян.

Можно сделать чемпионский состав из одних россиян, но это очень дорого.

Возьмем игрока уровня сборной России. Если «Зенит» обращается в клуб, где этот футболист играет, то за него просят 20 млн евро и выше. Когда Марио Фернандеса хотели пригласить 3 года назад, за него просили 30-35 млн. Для сравнения, мы Дугласа за 12 млн взяли из «Гамбурга». Разница в зарплатах тоже существенная. С экономической точки зрения, выгоднее взять, например, игрока уровня Клаудиньо, чем Захаряна или Сперцяна, которые будут для нас дороже бразильца.

Мы ждём, когда игроки из академии будут лидерами в основной команде. Кто-то сейчас в арендах, кто-то ушел в другие клубы, кто-то, как Дима Васильев, играет в «Зените». И играет неплохо. Надеюсь, дальше будет еще лучше.

Лимит — достаточно сложная история, которая тем или иным способом ставит игроков в неравные условия. Когда ты ставишь более слабого игрока, потому что у него другой паспорт, это уже неспортивный принцип.

Иностранные игроки не мешают развитию наших футболистов. Чем меньше будет лимитирующих вопросов, тем лучше. В честной борьбе нужно выигрывать конкуренцию, неважно, у кого какой паспорт.

Иностранцы также помогают развиваться россиянам. Коваленко, например, хочет играть, как Вендел. Он видит, как тот играет и работает с мячом.

Марио Фернандес — пример профессионализма. Первый приезжает, последний уезжает. Любое упражнение выполняет на 100%. Или, образно, говоришь Диме Васильеву: «Посмотри, как Сантос выполняет это упражнение и посмотри, как ты». Покажешь молодому видео, как бразилец полностью выполняет задание, а он делает его, пока смотрит тренер.