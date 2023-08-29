Нападающий «Оренбурга» заявил, что готов играть в РПЛ до конца карьеры

Нападающий «Оренбурга» рассказал о жизни в России.

Я себя тут чувствую абсолютно счастливым. Так же, как мои жена и ребенок. Мы тут нашли спокойствие и стабильность, которого до этого у нас не было. Надеюсь, что мы тут проведем много-много лет.

Игра в России до конца карьеры? Это было бы приятно. Это большая лига. Есть отличные игроки, великие тренеры. Надеюсь, что когда-нибудь я окажусь в одной из топовых команд России. Я сейчас очень хорошо говорю по-русски. Но да, было бы интересно выучить русский язык.