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Нападающий «Оренбурга» заявил, что готов играть в РПЛ до конца карьеры

вчера, 11:19

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал о жизни в России.

Я себя тут чувствую абсолютно счастливым. Так же, как мои жена и ребенок. Мы тут нашли спокойствие и стабильность, которого до этого у нас не было. Надеюсь, что мы тут проведем много-много лет.

Игра в России до конца карьеры? Это было бы приятно. Это большая лига. Есть отличные игроки, великие тренеры. Надеюсь, что когда-нибудь я окажусь в одной из топовых команд России. Я сейчас очень хорошо говорю по-русски. Но да, было бы интересно выучить русский язык.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:17
Вот журналюги хитрые))) игрок сказал, что было бы приятно играть до конца карьеры в РПЛ. Но не то что готов на это! У нас и так есть малкомы и марио фернандесы. Это его просто в Саудовскую Аравию не зовут)) тогда по другому заговорит
ДСА
ДСА
вчера в 13:08
Игрок оценил уровень зарплат и степень напряга в РПЛ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:21
Так все печально??
Forwert
Forwert
вчера в 12:07
Только похоже в РПЛ скоро уже не будет играть.
shlomo
shlomo
вчера в 11:45
Ну если все у него хорошо, то можно за него порадоваться.
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:33
ну конечно
бегать по вижам Аргентины хуже чем по РПЛ
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 11:24
Да потому что ты 3 больше некому не нужен!
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:22
Счастливые люди....
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