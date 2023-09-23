Клотет раскритиковал игроков «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» заявил, что игроки «чёрно-белых» должны предъявлять к себе более высокие требования.

От нас ожидают, что мы будем играть лучше, забивать больше, но реальность такова, что наши мячи забивают наши центральные защитники. Но ведь наши нападающие должны забивать больше голов! Они приходили в команду, чтобы это делать. Я доволен текущим количеством очков, но если ты не забиваешь, то их сложно набирать в следующих играх.