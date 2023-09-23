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Клотет раскритиковал игроков «Торпедо»

вчера, 12:07

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет заявил, что игроки «чёрно-белых» должны предъявлять к себе более высокие требования.

От нас ожидают, что мы будем играть лучше, забивать больше, но реальность такова, что наши мячи забивают наши центральные защитники. Но ведь наши нападающие должны забивать больше голов! Они приходили в команду, чтобы это делать. Я доволен текущим количеством очков, но если ты не забиваешь, то их сложно набирать в следующих играх.

Впереди две игры. Будем подбирать состав. От «Торпедо» все ждут, что мы выйдем в РПЛ, но бывает такое, что команда не совсем сбалансирована. Это сложная лига. Невозможно на длинной дистанции всегда играть хорошо. В тактическом плане есть ещё много аспектов, в которых нам надо прибавить. В целом, игра неплохая. Нам нужно много работать, чтобы набирать очки. Наши игроки должны предъявлять к себе более высокие требования.

В матче 11-го тура Первой лиги «Торпедо» уступило КАМАЗу. Московская команда занимает 4-е место в турнирной таблице.

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Все комментарии
протон
протон ответ 9y6qd6pe9qeh (раскрыть)
вчера в 18:18
Клотет, к себе требования предъявляй! У тебя есть достаточно квалифицированные форварды для первой лиги, но мяч они получают очень редко! На игру полузащиты без слез не взглянешь, а Горбунов, Червяков, изредка выходят на замену. Зато Чурич играет постоянно!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 13:22
Кого предлагаешь? Григорян свободен и ещё ряд любителей физкультуры.
9y6qd6pe9qeh
9y6qd6pe9qeh
вчера в 12:36
Такие жёсткие требования не к нашим игрокам
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:27
Почему у Торпедо иностранный тренер?
Гость
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