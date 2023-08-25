Фанаты высмеяли Роналду за его реакцию на решающий гол партнёра по команде

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вчера, 20:07

Форвард «Аль-Насра» стал объектом насмешек после своего поведения в недавнем отборочном матче азиатской Лиги чемпионов против «Шабаба Аль-Ахли».

Партнер Роналду забил решающий гол на 92-й минуте, и то, как Роналду отреагировал на этот мяч, вызвало споры среди фанатов.

Португалец вместо того, чтобы побежать праздновать гол, поднял руку, словно сигнализируя об офсайде или нарушении правил.

Болельщики вдоволь порезвились над такой реакцией КриРо.

@AnkurMessi написал в твиттере:

«Роналду сигнализировал офсайд при голе своего товарища на последней минуте».

@X__Football добавил:

«Роналду даже не порадовался голу своего партнера по команде. Вместо этого он указывает на офсайд. Этот парень нереален».

@iwtle также написал:

«Криштиану Роналду просит офсайд после гола Талиски».

Другой пользователь прокомментировал: «Не, ну не может быть, чтобы он действительно просил офсайд после того, как его партнер по команде забил гол, lol».