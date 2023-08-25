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ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Фанаты высмеяли Роналду за его реакцию на решающий гол партнёра по команде

вчера, 20:07

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал объектом насмешек после своего поведения в недавнем отборочном матче азиатской Лиги чемпионов против «Шабаба Аль-Ахли».

Партнер Роналду Талиска забил решающий гол на 92-й минуте, и то, как Роналду отреагировал на этот мяч, вызвало споры среди фанатов.

Португалец вместо того, чтобы побежать праздновать гол, поднял руку, словно сигнализируя об офсайде или нарушении правил.

Фанаты высмеяли Роналду за его реакцию на решающий гол партнёра по команде

Болельщики вдоволь порезвились над такой реакцией КриРо.

@AnkurMessi написал в твиттере:

«Роналду сигнализировал офсайд при голе своего товарища на последней минуте».

@X__Football добавил:

«Роналду даже не порадовался голу своего партнера по команде. Вместо этого он указывает на офсайд. Этот парень нереален».

@iwtle также написал:

«Криштиану Роналду просит офсайд после гола Талиски».

Другой пользователь прокомментировал: «Не, ну не может быть, чтобы он действительно просил офсайд после того, как его партнер по команде забил гол, lol».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ DimanJacky (раскрыть)
сегодня в 11:41
Роналдиньо (имхо)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:20, ред.
))))))
Щас специально посмотрел концовку матча в записи...
Констатирую со всей ответственностью, что представленные товарищи @AnkurMessi, @X__Football, @iwtle - даже не хейтеры, а просто дефективные. Какой там мог быть офсайд, если даже Рон, который в момент удара Толиско, находился ближе к воротам, и то не был в офсайде ?

Что касается самого празднования гола, то эти трое ишаков видать в глаза долбились, когда Роналду, после взятия ворот, трусцой подбежал к Толиско и поздравил его.

P.S. Очередной вброс от озабоченных для хейтеров и просто ленивых.
DimanJacky
DimanJacky ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 10:39
Это какой же игрок самый лучший?
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 09:40
Я думал это про Дзюбу
FenixSL
FenixSL ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 03:50
да, Кокорин все проворонил...
FenixSL
FenixSL ответ faneng (раскрыть)
сегодня в 03:48
да
обычное дело
потом подбежать к партнерам, как он в итоге и сделал
нормально так его буллят закомплексованные
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 22:41
Всем ясно кто там главный, а кто изгой
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:26
Какой бред про офсайд. Это его фирменное празднованее голов партнеров. Кто такое пишет значит вообще не следят за его игрой.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 22:09
    Agamaga...........
    Agamaga...........
    вчера в 22:02
    Роналду поднимает руку всегда, когда забивает партнёр, это его реакция на чужой гол, ему всегда хочется забить самому, он таким образом выражает протест. Многие путают это с празднованием.
    А на фоне того, что Месси стал самым титулованным игроком, так ещё и ЧМ выиграл, Роналду вообще психикой тронулся.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 21:28
    Ну, может он Бадру помахал... Варианты разные.. Хе..
    112910415
    112910415
    вчера в 21:20
    а кто обещал, что легко будет ?
    qsm7h6b49k67
    qsm7h6b49k67
    вчера в 21:14
    Хорошо, что рядом с ним не было фанатов с телефонами, а то им было бы не до смеха😁🤳
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 20:51
    Если Златан стебётся, вызывая реакцию части фанатов футбола возвышением себя, то КриРо, похоже, и правда имеет некие проблемы психологического характера. А в силу его былого авторитета и огромного финансового состояния никто ему не открывает глаза на проблему, а скорее пользуются этим, играя на его самолюбии. В зрелом возрасте это может привести к серьёзным последствиям с психикой, и врачи потом будут уже бессильны.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 20:47
    Может таким образом празднует или человек просто мог перепутать) хотя и до этого момента про него была такая же история, когда он играл в Реале)
    Помню, как Суарес указывал на руку вратаря)) курьезный был момент. На поле всякое бывает
    abuefftagir
    abuefftagir
    вчера в 20:44
    Зато радовался не забитому им же голу на чемпионате мира, хоть вар был,иначе записали бы на него...эгоистка, истеричка...
    Elliada
    Elliada
    вчера в 20:42
    Зачем наговаривать на Роналду? Он показывал, что мяч его коснулся, то есть гол должен быть записан на него, а у Талиски голевой пас, как на ЧМ.
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 20:42
    Я салют запущу, когда Месси и Роналду завершат карьеру. Как же они оба надоели, и их фанаты тоже. Я надеялся, что когда они покинут Европу о них хотя бы меньше будет новостей, но нет... Чувствую завершат карьеру, все равно будут новости как Месси в туалет сходил, как Роналду на балкон вышел.

    P.S. Роналду и Месси не самые талантливые игроки в истории футбола. Просто самый талантливый игрок к сожалению похерил свою карьеру.
    faneng
    faneng
    вчера в 20:29
    Это пишут фанаты Месси, хейтеры Роналду. Те, кто следит за его игрой, знают, что Роналду всегда поднимает руку при голе партнера по команде. И это не сигнал об офсайде или нарушении правил. Просто он так празднует. Тут нет никакой подоплеки.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 20:24
    Крыша поехала от жары и титулов Месси, а еще Салаху зарплату больше чем ему предлагают.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:19
    уже не впервой он там капризничает
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 20:16
    Да, нет - просто Рон достиг такого уровня, что это он так дирижирует партнёрами на футбольном поле.)))
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 20:11
    Все верблюды в Аравии ржут.
    Гость
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