Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

КДК РФС не станет рассматривать стычку игроков «Зенита» и «Локомотива»

вчера, 11:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не будет отдельно рассматривать потасовку между футболистами «Зенита» и «Локомотива» в концовке матча 9‑го тура РПЛ. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Москвичи в Санкт-Петербурге одержали победу со счётом 2:1.

В той стычке каждый получил по заслугам. Кто‑то — жёлтую карточку, кто‑то — вторую жёлтую и красную. Отдельно рассматриваться этот эпизод не будет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
КДК РФС рассмотрит выход Дзюбы за пределы технической зоны
Вчера, 11:51
КДК РФС рассмотрит потасовку тренеров после матча «Торпедо» — «Акрон»
12 сентября
КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов «Зенита»
21 августа
КДК РФС пригласил на заседание журналиста, которому угрожал Дзюба
15 августа
КДК РФС рассмотрит инцидент Дзюбы с журналистом
15 августа
В КДК РФС проводят проверку инцидента между Дзюбой и журналистом
14 августа
Сортировать
Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:43
Именно так.
Сп62
Сп62 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:27
Только подумал, а КДК уже испугался?
pomor45
pomor45
вчера в 20:15
Если бы судили за подлость, Дзюба со скамьи подсудимых не слезал бы.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:00
Он даже не звонил-он просто подумал.
Сп62
Сп62
вчера в 19:54
Миллер позвонил и КДК с его мненим согласился.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:06
Видимо,это как буйные мордобитчики октагона,разгромившие столичный торговый центр,где проходило их очередное ристалище.Когда их полицаи повязали,они скромно потупившись сказали,что это предусмотрено сценарием презентации их вида спорта,и служит рекламной акцией.\
Предлагаю вариант проще : Миллер запретил,ибо "в ходе съёмок ни одно животное не пострадало".
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:02
Вообще-то Дзюба в стычке не успел поучаствовать,а после неё даже миротворцем выступал,общаясь с обеими сторонами.Даже в студии его за это похвалили.А так-конечно :Во всём виноват Чубайс и присутствие Дзюбы в системе нашего футбола.А "рафик ни в чём не виноват"...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 13:57
А там, где Дзюба и стычки, и потасовки, и провокации, все возможно. Жаль Локо стмпатичная команда и быдлогопник Дзюба репутацию портит.
FenixSL
FenixSL
вчера в 13:49, ред.
ой
какой приятный итог игры
молодцы в Локомотиве!
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:30, ред.
Думается, что при счета 2:1 в пользу зенита никакой стычки игроков не было бы. А так просто у одних "подгорало и коробило" из за счета. Вот и всё. Локо молодцы.
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:30
Это ведь не какие-нибудь провинциалы, а столичная элита - им прощается всё, на крайняк можно пальчиком погрозить))
112910415
112910415
вчера в 12:17
жертв и разрушений ведь нету !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:07, ред.
Стенка на стенку, без мордобоя. "Смешались в кучу кони, люди..." (М.Ю.Лермонтов, "Бородино"); коней, залпов из орудий, слава богу, не было. В конце концов, это же мужики и как без стычек ? Сошлись... разобрались... разошлись, затем поприветствовали болельщиков ( видеосъёмка одного из них с трибуны ).
С решением КДК согласен.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:55
Видимо хотят продолжения банкета?
Будет!
Neuron0007
Neuron0007 ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
вчера в 11:43
Эти ставки не относятся к матчу. Неверные расчеты и только.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:22
Там ничего и не было.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:21
А зря, что не станет... Может рот бы зашили Дзюбинскому, чтобы не воняло...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 