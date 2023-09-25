КДК РФС не станет рассматривать стычку игроков «Зенита» и «Локомотива»

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вчера, 11:16

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) не будет отдельно рассматривать потасовку между футболистами «Зенита» и «Локомотива» в концовке матча 9‑го тура РПЛ . Об этом сообщил глава комитета .

Москвичи в Санкт-Петербурге одержали победу со счётом 2:1.