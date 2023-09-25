КДК РФС не станет рассматривать стычку игроков «Зенита» и «Локомотива»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не будет отдельно рассматривать потасовку между футболистами «Зенита» и «Локомотива» в концовке матча 9‑го тура РПЛ. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Москвичи в Санкт-Петербурге одержали победу со счётом 2:1.
В той стычке каждый получил по заслугам. Кто‑то — жёлтую карточку, кто‑то — вторую жёлтую и красную. Отдельно рассматриваться этот эпизод не будет.
Предлагаю вариант проще : Миллер запретил,ибо "в ходе съёмок ни одно животное не пострадало".
Предлагаю вариант проще : Миллер запретил,ибо "в ходе съёмок ни одно животное не пострадало".
какой приятный итог игры
молодцы в Локомотиве!
какой приятный итог игры
молодцы в Локомотиве!
С решением КДК согласен.
С решением КДК согласен.
Будет!
Будет!