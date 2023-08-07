КДК РФС рассмотрит момент с брошенным в игрока 2DROTS предметом

Глава КДК РФС рассказал о том, какие эпизоды из матча 1-го тура Пути регионов Кубка России между 2DROTS и «Сахалином» рассмотрит комитет на заседании.

Сформировали повестку по Кубку России. По матчу 2DROTS — «Сахалин» рассмотрим удаление начальника команды «Сахалин» Игоря Беляя. Также после окончания матча при приветственном подходе к трибуне игроку 2DROTS была нанесена травма глаза, предмет бросил болельщик 2DROTS, рассмотрим этот эпизод. Это бросание предмета с попаданием в футболиста. По матчу медийной команды «Амкал» против ногинского «Знамени» рассмотрим задержку начала матча на четыре минуты по причине позднего выхода на поле игроков «Амкала».