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КДК РФС рассмотрит момент с брошенным в игрока 2DROTS предметом

вчера, 14:41
2DROTSЛоготип футбольный клуб 2DROTS (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Сахалин (Южно-Сахалинск)СахалинМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие эпизоды из матча 1-го тура Пути регионов Кубка России между 2DROTS и «Сахалином» рассмотрит комитет на заседании.

Сформировали повестку по Кубку России. По матчу 2DROTS — «Сахалин» рассмотрим удаление начальника команды «Сахалин» Игоря Беляя. Также после окончания матча при приветственном подходе к трибуне игроку 2DROTS была нанесена травма глаза, предмет бросил болельщик 2DROTS, рассмотрим этот эпизод. Это бросание предмета с попаданием в футболиста. По матчу медийной команды «Амкал» против ногинского «Знамени» рассмотрим задержку начала матча на четыре минуты по причине позднего выхода на поле игроков «Амкала».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:44
Хулиганов надо наказывать.
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:44
На стадионах нужно навести порядок
Гость
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