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КДК РФС рассмотрит инцидент Дзюбы с журналистом

вчера, 13:26

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит субботний инцидент, произошедший с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой и журналистом.

Решение принято, дело назначено на завтра. Рассмотрим инцидент завтра на заседании КДК. Дзюба приглашён, журналист — нет. У нас есть видео.

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Все комментарии
dеigandre
dеigandre ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 21:58
    dеigandre
    dеigandre
    вчера в 21:56
    А каким боком КДК тут?
    Дзюба не был вообще никак заявлен на этот матч, журналист-не журналист, а просто кто-то на улице…
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 15:44
    Вот, что значит вольный характер с берегов Невы у Тёмы уже не нашего..
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 14:18
    В 14:02 решили и журналиста пригласить!)
    Rattlehead
    Rattlehead ответ нечитайло (раскрыть)
    вчера в 14:09
    Звездная болезнь бывает у звезд, коей Дзюба никогда не был. Умственно отсталый бездарь, возомнивший себя пупом земли. Когда-нибудь ляпнет не по адресу и получит перелом лица.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 13:56
    Орган рассмотрит Дзюбу, Дзюба рассмотрит орган...

    Когда кто-то бежит чуть в стороне, в руках держа телефон и что-то бормоча себе под нос - это журналистика? Если да, то это выглядит хуже, чем ролики "доютьюбной эры" из программы "Сам себе режиссер", а закадровый текст "подготовленные" вопросы отдают запахом желтизны....

    Ну а так что, не вижу в словах Дзюбы никакого криминала. На матч он заявлен не был и официальным лицом не являлся. Был на игре, как рядовой зритель. Журналюгу можно привлечь за попытку вторжения в частную жизнь. Пусть Дзюбаний с юристами свяжется. Если оно ему нужно конечно. А КДК РФС фигней занимается. Вот как-то так....

    Пи.Си. пусть с судейством разбираются.... что не тур то косяк на косяке...
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 13:47
    Обидный ответ на обидный вопрос. Что тут еще сказать, ну работа у них такая спрашивать и брать интервью. Не сказать что прямо нагрубил Дзюба, но мог бы занейтралить ситуацию с вопросом ибо язык у него подвешен.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 13:33
    Какой то сюр, почему журналиста нет, нет имени
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 13:32
    Звёздная болезнь
    Гость
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