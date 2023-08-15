КДК РФС рассмотрит инцидент Дзюбы с журналистом

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит субботний инцидент, произошедший с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой и журналистом.
Решение принято, дело назначено на завтра. Рассмотрим инцидент завтра на заседании КДК. Дзюба приглашён, журналист — нет. У нас есть видео.
Ты ему перелом сделаешь?))
Ты ему перелом сделаешь?))
Дзюба не был вообще никак заявлен на этот матч, журналист-не журналист, а просто кто-то на улице…
Дзюба не был вообще никак заявлен на этот матч, журналист-не журналист, а просто кто-то на улице…
Когда кто-то бежит чуть в стороне, в руках держа телефон и что-то бормоча себе под нос - это журналистика? Если да, то это выглядит хуже, чем ролики "доютьюбной эры" из программы "Сам себе режиссер", а закадровый текст "подготовленные" вопросы отдают запахом желтизны....
Ну а так что, не вижу в словах Дзюбы никакого криминала. На матч он заявлен не был и официальным лицом не являлся. Был на игре, как рядовой зритель. Журналюгу можно привлечь за попытку вторжения в частную жизнь. Пусть Дзюбаний с юристами свяжется. Если оно ему нужно конечно. А КДК РФС фигней занимается. Вот как-то так....
Пи.Си. пусть с судейством разбираются.... что не тур то косяк на косяке...
Когда кто-то бежит чуть в стороне, в руках держа телефон и что-то бормоча себе под нос - это журналистика? Если да, то это выглядит хуже, чем ролики "доютьюбной эры" из программы "Сам себе режиссер", а закадровый текст "подготовленные" вопросы отдают запахом желтизны....
Ну а так что, не вижу в словах Дзюбы никакого криминала. На матч он заявлен не был и официальным лицом не являлся. Был на игре, как рядовой зритель. Журналюгу можно привлечь за попытку вторжения в частную жизнь. Пусть Дзюбаний с юристами свяжется. Если оно ему нужно конечно. А КДК РФС фигней занимается. Вот как-то так....
Пи.Си. пусть с судейством разбираются.... что не тур то косяк на косяке...