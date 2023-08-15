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ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

КДК РФС пригласил на заседание журналиста, которому угрожал Дзюба

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Red blu
Red blu
вчера в 22:13
А почему везде пишут в заголовках что пригласили журналиста, Дзюба угрожал журналисту, а почему нигде не пишут как звать журналиста, что за тайна такая?
pomor45
pomor45 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:53
Очную только без телефонов.
lotsman
lotsman
вчера в 19:47
Журналисты иногда очень назойливы и провоцируют на скандал. Они это умеют. Не надо отвечать и поддаваться на провокацию, а Артём этого не умеет.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:37
В опалу попал " невский " Арлекино.
112910415
112910415
вчера в 17:34
всё же решено исполнить следственный эксперимент
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:47
причём тут КДК это скорей административное правонарушение пусть пишет заяву на великого футболёраа так м больше заняться нечем создают видимость и важность своего существования всякие комиссии подкомиссии главное позаседать
ДСА
ДСА
вчера в 16:31
Началось. Детектор лжи, очная ставка...
протон
протон
вчера в 16:14
Хотелось бы посмотреть в лицо этому журналисту.
FenixSL
FenixSL
вчера в 15:54
докопался до человека идущего с семьей
а виноват Артем
edu1972
edu1972
вчера в 15:40
Дзюба лучший игрок России пока, а журналист охреневший решил себе имидж заработать мурло
TheBoLt
TheBoLt ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:25
А полиграф что докажет? Какие вопросы задавать? Полиграф не показывает 100% результат. больше 50% да, но далеко не 100%. и если человек уверен в себе, уверен, что в том, что он совершил - его правда, то даже на убийство полиграф не среагирует. Нужен еще грамотный полиграфист и грамотные вопросы. И то это ничего не докажет.

Сейчас мы увидим, как КДК дисквалифицирует Дзюбу на один матч (который он и так пропустил бы из-за травмы), то есть ровным счетом никаких последствий. Символизм, чтобы заткнуть журналюгу. И то не факт, штрафом в пользу КДК, а не в пользу журналиста отделается
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:24
Дзюбу надо понять и простить,весь мир против него! 😜
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 14:59
А зачем его позвали, что бы предложить на выбор, что ему Дзюба засунет в то самое место?
Futurista
Futurista
вчера в 14:49, ред.
Проктолога ещё пригласите...пусть раскажет куда влезет телефон журналиста....
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:48
Не актуально ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:46
КДК РФС пригласил на заседание журналиста, которому угрожал Дзюба .

Долгожданная встреча Дзюбы и журналиста !)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:45, ред.
Надеюсь КДК сперва выслушает журналиста без Дзюбы, а уж потом организует очную встречу, если надо.
adekvat
adekvat
вчера в 14:20
Пусть поспорят между собой, забьет или нет Дзюба два гола. А тому кто проиграет спор засунуть тот самый телефон в то самое место.
sova147
sova147
вчера в 14:18
Время тратят надо готовиться к игре
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:16
Закуску с собой взял или заведение "угощает"?)))
nubom
nubom
вчера в 14:12
Похоже, Дзюба нарвался родственника Пака...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:04
На Полиграф обоих. И виновного сурово наказать...
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 14:04
Писака уже прославился. Этим и живут ему подобные. На большее не способны....
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