КДК РФС пригласил на заседание журналиста, которому угрожал Дзюба .

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС пригласил корреспондента «РБ Спорт», у которого произошёл инцидент с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой, на заседание 16 августа.
Ранее сообщалось, что КДК РФС принял решение рассмотреть данное происшествие.
Сейчас мы увидим, как КДК дисквалифицирует Дзюбу на один матч (который он и так пропустил бы из-за травмы), то есть ровным счетом никаких последствий. Символизм, чтобы заткнуть журналюгу. И то не факт, штрафом в пользу КДК, а не в пользу журналиста отделается
Сейчас мы увидим, как КДК дисквалифицирует Дзюбу на один матч (который он и так пропустил бы из-за травмы), то есть ровным счетом никаких последствий. Символизм, чтобы заткнуть журналюгу. И то не факт, штрафом в пользу КДК, а не в пользу журналиста отделается