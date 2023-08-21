КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов «Зенита»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирования оскорбительных выражений болельщиками петербургского «Зенита» на матче 5-го тура РПЛ против московского «Спартака». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Мы рассмотрим поздний выход из раздевалок «Динамо», «Спартака», «Краснодара» и «Ростова» перед началом матча. Также мы рассмотрим скандирования оскорбительных выражений болельщиками «Зенита». У «Спартака» не все футболисты прошли через микст-зону.
А если серьезно, команды вышли из раздевалки на минуту позже, чем планировалось, РАССТРЕЛЯТЬ! КДК заняться нечем? Идите, вон, Дзюбу руками Дзюбьте. Подумаешь, задержались при выходе из раздевалки. Не хорошо, трансляция на минуту дольше продлилась, рекламу сократили, какой кошмар. Судьи по 8 минут добавляют и ничего. Пусть добавит три, а не восемь, пусть с перерыва выйдут на минуту раньше. Раздувают проблему на ровном месте.
Налицо попытка показать, что они не просиживают штаны, а нужный орган и не нужно никого сокращать. Либо НУЖНО БОЛЬШЕ ЗОЛОТА, выбивают финансирование
А если серьезно, команды вышли из раздевалки на минуту позже, чем планировалось, РАССТРЕЛЯТЬ! КДК заняться нечем? Идите, вон, Дзюбу руками Дзюбьте. Подумаешь, задержались при выходе из раздевалки. Не хорошо, трансляция на минуту дольше продлилась, рекламу сократили, какой кошмар. Судьи по 8 минут добавляют и ничего. Пусть добавит три, а не восемь, пусть с перерыва выйдут на минуту раньше. Раздувают проблему на ровном месте.
Налицо попытка показать, что они не просиживают штаны, а нужный орган и не нужно никого сокращать. Либо НУЖНО БОЛЬШЕ ЗОЛОТА, выбивают финансирование