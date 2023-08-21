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КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов «Зенита»

вчера, 13:54

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирования оскорбительных выражений болельщиками петербургского «Зенита» на матче 5-го тура РПЛ против московского «Спартака». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Мы рассмотрим поздний выход из раздевалок «Динамо», «Спартака», «Краснодара» и «Ростова» перед началом матча. Также мы рассмотрим скандирования оскорбительных выражений болельщиками «Зенита». У «Спартака» не все футболисты прошли через микст-зону.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 11:06
Конечно,у нас реклама-это всё!Не только халявная кормушка нашего ненавидимого телевидения,но и тех,кто впихивает ненужную рекламу букмекеров в уголки телекартинок.Я думаю,что у нас в стране мало дураковЮкоторые её читают,еще меньше тех,кто ей следует.
Дед и ушко
Дед и ушко
сегодня в 10:29
По мне - что одни, что другие. Цирк и паноптикум. Две самые "веселые" в поведении болел на трибунах команды. Зенитовские хоть задами не светят на трибунах. Хотя петардой бабахнуть в момент пенальти - завсегда.
Mejiak3317
Mejiak3317
сегодня в 03:45
комитеты дармоедов расплодили вокруг футбола ..
Александр V
Александр V
сегодня в 00:10, ред.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 21:23
    Он у них и гимн Зенита поёт. Я бы его штрафовал за мат в общественном месте. Такой закон есть. За каждый случай по полтора два миллиона рублей
    Gotlib
    Gotlib ответ Остапчук 67 (раскрыть)
    вчера в 19:10
    Фанаты от латинского фанатос - смерть, мертвый. Стоит ли с ними заигрывать?
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 18:19
    А где же Fan_Id, без которого на стадион не пройти? Всех найти, и отлучить от футбола. Иначе зачем этот Fan_Id нужен?
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 18:14
    Предлагаю следующий раз в автобусах болельщиков из Питера проверить не только давление в шинах бибик, но и наличие аптечек, с полным перечнем пилюль, у самих болел, внутричерепное, артериальное, венозное и глазное давление, заодно и санитарные книжки с баканализом (свежим), наличие справки от психиатра в обязательном порядке, взять кровь на "Це 2 Аш 5 на пару не берёт",...
    nubom
    nubom ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 17:50
    Я думаю, что по этой причине они и отказались рассматривать оскорбительные слова Дзюбы в адрес комментатора...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 17:48
    Скандирования нельзя рассмотреть...
    Их можно только прослушать...
    Хотя...это КДК...может они видят звуки...
    nubom
    nubom
    вчера в 17:46
    Так в чем же дело... Всех хулиганов из Питера необходимо вычислить по их Fan ID и принять к ним соответствующие меры. Это дело полиции. Причем здесь КДК? Конечно, если они сами этим займутся - то я это только это приветствую. Правда им еще с Дзюбой работы хватит...
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 17:07
    О, а давайте за поздний выход из раздевалок всем дадим штрафы по миллиону, кроме одного клуба, который не хочу называть. Этот клуб не заплатит ничего. Можно даже сказать, что он уже купил пакет "Все включено")

    А если серьезно, команды вышли из раздевалки на минуту позже, чем планировалось, РАССТРЕЛЯТЬ! КДК заняться нечем? Идите, вон, Дзюбу руками Дзюбьте. Подумаешь, задержались при выходе из раздевалки. Не хорошо, трансляция на минуту дольше продлилась, рекламу сократили, какой кошмар. Судьи по 8 минут добавляют и ничего. Пусть добавит три, а не восемь, пусть с перерыва выйдут на минуту раньше. Раздувают проблему на ровном месте.

    Налицо попытка показать, что они не просиживают штаны, а нужный орган и не нужно никого сокращать. Либо НУЖНО БОЛЬШЕ ЗОЛОТА, выбивают финансирование
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:19
    Наябедничали спартачи, не умеют достойно принять поражение...
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 15:25, ред.
    В самую точку, Маэстро!!!
    Это то, о чем хотел сказать. А именно: Шнур поёт блатные матерные песни в прямом эфире. А потом, это ничтожество идет в Святое Место- в "Третьяковку", и делая там, умное лицо- говорит о высоких материях...

    Будь моя воля- запретил бы ему появляться в подобных местах!!!

    Правильно говорят: "Девушку из деревни вытащить можно. Деревню из девушки- никогда"!!!
    Omanga
    Omanga
    вчера в 15:03
    Победителей не судят, не знают до чего уже докопаться.
    Аксинья
    Аксинья ответ Вoлхв (раскрыть)
    вчера в 14:58
    Чтобы в выходные опробывать шашлычок под коньячок надо и потрудиться))
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 14:52
    Наказать за это Зенит,пусть воспитывают фанатов.
    drug01
    drug01
    вчера в 14:45
    Не убивайте голос болельщика если это было в рамках правил...
    Futurista
    Futurista
    вчера в 14:41
    Из кулюторной столицы люди приехали)...Шнур - кумир...
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 14:18
    Главное, что давление в колесах было в норме
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 14:15
    Поручили бы это полиции
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 14:08, ред.
    Перед фанатами все заигрывают...
    Персональная ответственность не наступит - накажут клуб
    Вoлхв
    Вoлхв
    вчера в 14:03
    Столько работы нашлось... успеют ли все сделать?... даже жалко их стало.
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