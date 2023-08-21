КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов «Зенита»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит скандирования оскорбительных выражений болельщиками петербургского «Зенита» на матче 5-го тура РПЛ против московского «Спартака». Об этом сообщил глава комитета .

Мы рассмотрим поздний выход из раздевалок «Динамо», «Спартака», «Краснодара» и «Ростова» перед началом матча. Также мы рассмотрим скандирования оскорбительных выражений болельщиками «Зенита». У «Спартака» не все футболисты прошли через микст-зону.