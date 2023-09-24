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«Болонья» и «Наполи» голов не забили

вчера, 21:08
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья0 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Болонья» и «Наполи» не выявили победителя в матче 5-го тура Серии А (0:0).

В следующем туре «красно-синие» сразятся с «Монцей», а действующие чемпионы Италии встретятся с «Удинезе».

После этой игры «Болонья» идет на 11-й позиции (6 очков), «Наполи» идет на 7-м месте (8 баллов).

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Все комментарии
Кардинал 2
Кардинал 2 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:19
Да ушшш! Если надо объяснять, то не надо объяснять. Как грицца.
Capral
Capral ответ Кардинал 2 (раскрыть)
вчера в 23:24
Нет у меня никакой радости. Просто, все, что говорю- сбывается.
Capral
Capral ответ Кардинал 2 (раскрыть)
вчера в 23:22
И всеравно с ошибкой.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣😁😁😁😁😁😁😁😃😃😃😃😃😃😃😃😅😅😅😅😅😅😅😅😅
Кардинал 2
Кардинал 2 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:18
Вы при каждом удобном случае "прыгаете" от злорадства. Это прям ВИДНО.
Кардинал 2
Кардинал 2 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:17
Я написал "щастем", а не " щастьем";)
Capral
Capral ответ Кардинал 2 (раскрыть)
вчера в 22:58, ред.
Счастьем, а не щастьем.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Capral
Capral ответ Кардинал 2 (раскрыть)
вчера в 22:57, ред.
В 101-й раз тебе говорю, я- не болельщик Рубина.
И радости от примитивного Хвички у меня нет. Всё что я говорю- сбывается, пора это уже усвоить...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Кардинал 2
Кардинал 2 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:53, ред.
🤣🤣🤣
Поздрааляю всех скрытых болельщиков Рубина с очередным щастем
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:18
Лучина ни при чём. Просто в прошлом сезоне попёрло несказано, вот и всё. И Хвичку раскусили, а он простой, как угол дома- самовлюблюнный марадошка...
протон
протон
вчера в 21:42
Второй сезон всегда труднее
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:40
Лучина, вернись, Осимхен и Хвича не моге
Capral
Capral
вчера в 21:28
Эх, и снова Хвичку заменили, но уже с ЖК. И снова- ни гола, ни ассиста, и это- уже 25 игра подряд... Вот он, уровень новоиспеченного марадончика. Как там, наш дорогой мальчик бичико, наверно снова расстроился и уроки не учит...
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