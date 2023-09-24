«Болонья» и «Наполи» голов не забили

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вчера, 21:08

«Болонья» и «Наполи» не выявили победителя в матче 5-го тура Серии А (0:0).

В следующем туре «красно-синие» сразятся с «Монцей», а действующие чемпионы Италии встретятся с «Удинезе».

После этой игры «Болонья» идет на 11-й позиции (6 очков), «Наполи» идет на 7-м месте (8 баллов).