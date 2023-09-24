«Болонья» и «Наполи» голов не забили

«Болонья» и «Наполи» не выявили победителя в матче 5-го тура Серии А (0:0).
В следующем туре «красно-синие» сразятся с «Монцей», а действующие чемпионы Италии встретятся с «Удинезе».
После этой игры «Болонья» идет на 11-й позиции (6 очков), «Наполи» идет на 7-м месте (8 баллов).
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И радости от примитивного Хвички у меня нет. Всё что я говорю- сбывается, пора это уже усвоить...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
И радости от примитивного Хвички у меня нет. Всё что я говорю- сбывается, пора это уже усвоить...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Поздрааляю всех скрытых болельщиков Рубина с очередным щастем
Поздрааляю всех скрытых болельщиков Рубина с очередным щастем