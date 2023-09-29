«Челси» хочет приобрести Осимхена

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вчера, 09:34

Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии входит в сферу интересов лондонского «Челси». «Аристократы» считают нигерийца идеальным нападающим. Лондонцы готовы заплатить за игрока 170 миллионов евро.

Контракт Осимхена с «Наполи» действует до лета 2025 года. В текущем сезоне нападающий провёл 7 матчей, забил 4 мяча, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 120 миллионов евро.

Ранее стало известно о конфликте Осимхена с клубом.