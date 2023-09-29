«Челси» хочет приобрести Осимхена

Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен входит в сферу интересов лондонского «Челси». «Аристократы» считают нигерийца идеальным нападающим. Лондонцы готовы заплатить за игрока 170 миллионов евро.
Контракт Осимхена с «Наполи» действует до лета 2025 года. В текущем сезоне нападающий провёл 7 матчей, забил 4 мяча, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 120 миллионов евро.
Ранее стало известно о конфликте Осимхена с клубом.
Или настолько глуп, что сам не понимает, что он делает.
Очень надеюсь, что первое.
Или настолько глуп, что сам не понимает, что он делает.
Очень надеюсь, что первое.
А что касаемо Осимхена, то Наполи стоит лишь выставить его на продажу, а желающих заполучить его в свои ряды будет много!!! Главное что бы не в Аравию....
А что касаемо Осимхена, то Наполи стоит лишь выставить его на продажу, а желающих заполучить его в свои ряды будет много!!! Главное что бы не в Аравию....