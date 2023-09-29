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«Челси» хочет приобрести Осимхена

вчера, 09:34

Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен входит в сферу интересов лондонского «Челси». «Аристократы» считают нигерийца идеальным нападающим. Лондонцы готовы заплатить за игрока 170 миллионов евро.

Контракт Осимхена с «Наполи» действует до лета 2025 года. В текущем сезоне нападающий провёл 7 матчей, забил 4 мяча, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 120 миллионов евро.

Ранее стало известно о конфликте Осимхена с клубом.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:14
да, пожалуйста
главное не в Реал
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:08
Это Челси интересуется всеми игроками, или агенты игроков повышают цену своим клиентам за счет Челси?! Практически любой переход связывают с Челси....
А что касаемо Осимхена, то Наполи стоит лишь выставить его на продажу, а желающих заполучить его в свои ряды будет много!!! Главное что бы не в Аравию....
112910415
112910415
вчера в 11:26
тогда надо брать
но переплачивать не следует
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 11:22
Контракт до лета 25 года. Рано снижать цену. За 100 ещё можно
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:34
Да неее…через 2 месяца 25 лет, Боэлли по детишкам и юношам
протон
протон
вчера в 10:26
Сейчас 170 мультов никто в мире не стоит. А Витя, при всём к нему уважению, далеко не самый топовый игрок в мире, да еще и с истекающим летом контрактом. Набрасывает скорее всего его агент, чтобы к зиме подготовить почву на уход из клуба или на подписание таки нового контракта на гораздо более выгодных условиях.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 10:10, ред.
Хотеть не вредно.
azkan
azkan
вчера в 09:50
Или этот Боели настолько гениален, что фанаты Челси не понимают это.
Или настолько глуп, что сам не понимает, что он делает.
Очень надеюсь, что первое.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:48
Откуда у Челси такие деньги?
Неужели Абрамович столько оставил?
Гость
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