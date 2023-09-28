«Арсенал» рассматривает трёх кандидатов на позицию нападающего

«Арсенал» намерен усилить линию атаки в зимнее трансферное окно.
По данным источника, лондонский клуб выбирает между подписанием Лаутаро Мартинеса из «Интера» и Душана Влаховича из «Ювентуса».
Однако более доступным вариантом для «канониров» является Айвен Тоуни из «Брентфорда», который до января отстранён от футбола.
Форвард типа Влаховича нам бы пригодился, т.к и Жезус, и Нкетиа не так хоррши в игре на втором этаже, не являются типичными центрфорвардами, и порой нам не хватает именно мощного форварда для навала,или просто который мог бы продавить защитников....но, не так давно, Влахович и его агенты, даже не посчитали нужным отвечать на запросы Арсенала по игроку, и обшались только с Юве....думаю даже если переговоры и начнутся, то Влаховичу будет очень сложно завоевать "прощение" перед болельщиками, многие даже слышать не хотят о том, что его хотят подписать
Тоуни пришелся бы ко двору, если бы не его дурацкая дисквалификация, из-за которой он на пол года отстранен от футбола и даже не имеет право тренироваться с командой и на базе команды! Если ьы он был в форме и сейчас бы играл за Брентфорд, то был бы номером один из этих трех игроков,но увы....брать его в нынешнем состоянии это риск, а "пчелы" хотят за своего игрока почти 80 млн £!!!
А вот Лаутаро Мартинес, это очередной легкий форвард, но по стилю игры подойдет Артете. Мобильный, резкий, выносливый, хорошо показывает себя в прессинге,ну и забивает не мало уже не первый сезон!
Форвард типа Влаховича нам бы пригодился, т.к и Жезус, и Нкетиа не так хоррши в игре на втором этаже, не являются типичными центрфорвардами, и порой нам не хватает именно мощного форварда для навала,или просто который мог бы продавить защитников....но, не так давно, Влахович и его агенты, даже не посчитали нужным отвечать на запросы Арсенала по игроку, и обшались только с Юве....думаю даже если переговоры и начнутся, то Влаховичу будет очень сложно завоевать "прощение" перед болельщиками, многие даже слышать не хотят о том, что его хотят подписать
Тоуни пришелся бы ко двору, если бы не его дурацкая дисквалификация, из-за которой он на пол года отстранен от футбола и даже не имеет право тренироваться с командой и на базе команды! Если ьы он был в форме и сейчас бы играл за Брентфорд, то был бы номером один из этих трех игроков,но увы....брать его в нынешнем состоянии это риск, а "пчелы" хотят за своего игрока почти 80 млн £!!!
А вот Лаутаро Мартинес, это очередной легкий форвард, но по стилю игры подойдет Артете. Мобильный, резкий, выносливый, хорошо показывает себя в прессинге,ну и забивает не мало уже не первый сезон!