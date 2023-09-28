«Арсенал» рассматривает трёх кандидатов на позицию нападающего

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вчера, 16:55

«Арсенал» намерен усилить линию атаки в зимнее трансферное окно.

По данным источника, лондонский клуб выбирает между подписанием из «Интера» и из «Ювентуса».

Однако более доступным вариантом для «канониров» является из «Брентфорда», который до января отстранён от футбола.