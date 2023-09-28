В греческом клубе подтвердили скорый переход Дзагоева

Спортивный директор «Ламии» Сакис Цикнис рассказал, что сегодня греческий клуб должен подписать контракт с бывшим полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.
Сегодня вечером мы подпишем контракт с Аланом Дзагоевым, если все будет хорошо.
Спортивный директор «Ламии» Сакис Цикнис рассказал, что сегодня греческий клуб должен подписать контракт с бывшим полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.
Сегодня вечером мы подпишем контракт с Аланом Дзагоевым, если все будет хорошо.
не стал звездой мирового масштаба
стал приятной легендой одного клуба и поехал отдыхать в приятный климат
жизнь - сказка
не стал звездой мирового масштаба
стал приятной легендой одного клуба и поехал отдыхать в приятный климат
жизнь - сказка