В греческом клубе подтвердили скорый переход Дзагоева

Спортивный директор «Ламии» Сакис Цикнис рассказал, что сегодня греческий клуб должен подписать контракт с бывшим полузащитником ЦСКА .

Сегодня вечером мы подпишем контракт с Аланом Дзагоевым, если все будет хорошо.