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В греческом клубе подтвердили скорый переход Дзагоева

вчера, 14:44

Спортивный директор «Ламии» Сакис Цикнис рассказал, что сегодня греческий клуб должен подписать контракт с бывшим полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.

Сегодня вечером мы подпишем контракт с Аланом Дзагоевым, если все будет хорошо.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:42
Не удалась, должная для таланта, карьера Аслана. ЦСКА отказался от его услуг, хотя он служил им верой и правдой. Возраст тоже тянет назад. Аслан, играй в удовольствие для себя и болельщиков долго-долго, здоровья и удачи.
FenixSL
FenixSL
вчера в 15:09
ну и классно
не стал звездой мирового масштаба
стал приятной легендой одного клуба и поехал отдыхать в приятный климат
жизнь - сказка
f6bwp6p2mfmk
f6bwp6p2mfmk
вчера в 14:56, ред.
Рад если Алан им ещё пригодится
Гость
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