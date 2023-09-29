Антони возвращается к тренировкам с МЮ после скандала с бывшей девушкой

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что нападающий Антони возвращается к тренировкам с командой.
Бразилец сможет принимать участие в ближайших матчах МЮ, пока полиция расследует дело по обвинению в насилии к бывшей девушке со стороны футболиста.
Напомним, Габриэла Каваллин, у которой были отношения с футболистом в 2022 году, подала заявление в полицию Сан-Паулу. Девушка утверждает, что подверглась нападению со стороны игрока.
Нескольким ребятам уже просто так карьеры ухлопали. И подруги вышли сухие из воды за свои лже-обвинения.
Нескольким ребятам уже просто так карьеры ухлопали. И подруги вышли сухие из воды за свои лже-обвинения.