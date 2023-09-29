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Антони возвращается к тренировкам с МЮ после скандала с бывшей девушкой

вчера, 13:30

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что нападающий Антони возвращается к тренировкам с командой.

Бразилец сможет принимать участие в ближайших матчах МЮ, пока полиция расследует дело по обвинению в насилии к бывшей девушке со стороны футболиста.

Напомним, Габриэла Каваллин, у которой были отношения с футболистом в 2022 году, подала заявление в полицию Сан-Паулу. Девушка утверждает, что подверглась нападению со стороны игрока.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 02:46
появится ли управление путанами в Мире...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:25
Так, интересно, а как же доблестные футболистки МЮ, которые требовали запрета "маньяку Гринвуду" тренироваться в Манчестере, тут они не на страже оказались и "маньяк Антони" может выйти на поле?)
112910415
112910415
вчера в 13:53
забыть, как страшный сон ...
если получится
k9eauxaj59e3
k9eauxaj59e3
вчера в 13:48
Пора уже Антошке и поиграть немножко
FenixSL
FenixSL ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:44
в таком случае действительно проигрывает только мужик
ну не добьется она результата в суде, пойдет за другим кошельком, безнаказанно
протон
протон
вчера в 13:31
Верное решение. Подруги нынче всех кого не лень пытаются в чём-то обвинить. Нельзя это поощрять. Пока ничего не доказано к тому же.
Нескольким ребятам уже просто так карьеры ухлопали. И подруги вышли сухие из воды за свои лже-обвинения.
Гость
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