Антони возвращается к тренировкам с МЮ после скандала с бывшей девушкой

1695983417

вчера, 13:30

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что нападающий возвращается к тренировкам с командой.

Бразилец сможет принимать участие в ближайших матчах МЮ , пока полиция расследует дело по обвинению в насилии к бывшей девушке со стороны футболиста.

Напомним, Габриэла Каваллин, у которой были отношения с футболистом в 2022 году, подала заявление в полицию Сан-Паулу. Девушка утверждает, что подверглась нападению со стороны игрока.