Скопинцев сообщил, что им интересовались три клуба Серии А

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о желании поиграть в европейском чемпионате, а также сообщил о том, что к нему был интерес со стороны итальянских клубов.
В 26 лет мечта поиграть в Европе не умерла? Нет, конечно. Думаю, до 30 лет трансфер или аренда возможны. Так что Европу и заграницу для себя не закрываю. Я бы очень хотел, всё для этого делаю. Пару лет назад я давал авторизацию на переговоры с европейскими клубами, у меня были варианты — «Удинезе», «Сассуоло», «Дженоа». Они запрашивали информацию.
Ты почему не уехал?
И нам, что теперь этим гордиться надо?
Дмитрий Скопинцев наверное думает, что если он до нас довёл подобную информацию мы здесь просто описаемся от этого.
Мозгов бы Диме, а не интерес от клубов!!!
Ты почему не уехал?
И нам, что теперь этим гордиться надо?
Дмитрий Скопинцев наверное думает, что если он до нас довёл подобную информацию мы здесь просто описаемся от этого.
Мозгов бы Диме, а не интерес от клубов!!!