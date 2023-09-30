Скопинцев сообщил, что им интересовались три клуба Серии А

Защитник «Динамо» рассказал о желании поиграть в европейском чемпионате, а также сообщил о том, что к нему был интерес со стороны итальянских клубов.

В 26 лет мечта поиграть в Европе не умерла? Нет, конечно. Думаю, до 30 лет трансфер или аренда возможны. Так что Европу и заграницу для себя не закрываю. Я бы очень хотел, всё для этого делаю. Пару лет назад я давал авторизацию на переговоры с европейскими клубами, у меня были варианты — «Удинезе», «Сассуоло», «Дженоа». Они запрашивали информацию.