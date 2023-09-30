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Скопинцев сообщил, что им интересовались три клуба Серии А

вчера, 15:43

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о желании поиграть в европейском чемпионате, а также сообщил о том, что к нему был интерес со стороны итальянских клубов.

В 26 лет мечта поиграть в Европе не умерла? Нет, конечно. Думаю, до 30 лет трансфер или аренда возможны. Так что Европу и заграницу для себя не закрываю. Я бы очень хотел, всё для этого делаю. Пару лет назад я давал авторизацию на переговоры с европейскими клубами, у меня были варианты — «Удинезе», «Сассуоло», «Дженоа». Они запрашивали информацию.

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Все комментарии
dynkel
dynkel
сегодня в 11:52
И 4 клуба серии Б
Ев17
Ев17
вчера в 21:07
в этом сезон у Динамо он лучший напару с Лаксальтом.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:05
Ну запрашивали информацию и что?
Ты почему не уехал?
И нам, что теперь этим гордиться надо?
Дмитрий Скопинцев наверное думает, что если он до нас довёл подобную информацию мы здесь просто описаемся от этого.
Мозгов бы Диме, а не интерес от клубов!!!
dadrail
dadrail
вчера в 16:28
Запрашивать информацию они могут о любом игроке....
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:06
Для Соосуоло подошёл бы, там любят играть с акцентом на атаку, забывая порой про защиту, как раз в стиле Скопинцева. Дима любит бегать в атаку, при этом невсегда поспевая на свою основную позицию.
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