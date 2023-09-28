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Марио Фернандес: «В реальности ЦСКА отказался от моего возвращения»

вчера, 08:48

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, что он ответил питерскому клубу во время первых контактов в 2022 году.

Я заключил джентльменское соглашение с ЦСКА, что в России буду играть только за этот клуб? Да, такое соглашение существовало. Это то, чего я и хотел, уезжая в Бразилию — вернуться однажды в ЦСКА. И хотел этого, даже когда возник первый интерес со стороны «Зенита» — вскоре после ЧМ-2022. Тогда я ответил: «Во-первых, у меня соглашение с ЦСКА. Во-вторых, клуб, как кажется, во мне заинтересован. Если возвращаться в Россию, то только в ЦСКА». Только позже стало понятно: в реальности ЦСКА отказался от моего возвращения.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:56
Понимаю о чем ты. Лучше наверно эту ситуацию отпустить. У каждого правда своя и у каждого обида.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:58
Интересно, какое у него образование? Судя по его поступкам оно, образование, даже на церковно приходскую школу не тянет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:52
Володя, даже, мягко говоря не джентльмен Дзюба никогда не радовался забитому мячу в ворота бывшего клуба. Здесь верх непорядочности.
cska1948
cska1948 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:46
Даже, если допустить, что он прав, зачем ему на всю Россию было заявлять, что в матче за Суперкубок он будет болеть за Зенит? Если у него есть обида на клуб, то при чём тут болельщики, которые его обожали? Он что 56 и не понимает, что этим заявлением он плюнул в лицо болельщикам? Какое у нас к нему, после этого, должно быть отношение? Редиска он, а не супер марио.
cska1948
cska1948 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:36, ред.
А какие должны были быть протесты? САМ захотел, САМ и разбирайся. Почему ЦСКА должен платить за его хотелки? Тут дело принципа: отпустили бесплатно, бесплатно и возвращайся.
112910415
112910415
вчера в 12:00
спортсмену удобнее о нюансах не задумываться
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 11:22
Справедливости ради-толку от Фернандеса в Зените как от козла молока. Краек должен быть 20-28 лет для скорости. Но не 32-33г. Какой он был в ЦСКА и сейчас-две большие разницы. Ну а Зенит-нагадил другим как он обычно при помощи денег и адм ресурса и делает с 2009 г.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:28, ред.
Я склонен доверять больше игроку, чем руководству, особенно типажу такому, как Марио. Ну посмотрите на его глаза!? Разве они способны врать, обманывать и совсем другое дело ...хм..лучше промолчу)). У, которого, это обычное состояние души). Об остальном история в интернете. Каждому свое, как говорится.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 10:21, ред.
Действующие не выскажутся,а бывшим тоже хочется скататься в Россию,пусть и через некоторое время.А видя такое отношение,поостерегутся прямо высказываться,исходя из этих же соображений.
протон
протон
вчера в 10:20
Конечно ЦСКА отказался возращения потому что за твой трансфер из интернасионала нужно платить деньги. тебе то ЦСКА пошёл навстречу и бесплатно отпустил в Бразилию несмотря на действующий контракт
nubom
nubom ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:19
Спасибо за информацию! Не знал... СМИ об этом как-то замалчивают...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:18, ред.
Что-то я не читал про протесты руководства ЦСКА,когда он играл в Бразилии.С их полного согласия играл. Вот "операцию" по переводу средств невесть кому,чтобы он выкупил себя из плена,провели.Аж пингвинов Антарктиды для этого привлекли,и всюду сообщали о своей хитрости и находчивости.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 10:17
А что не так??? Деньги на постылых середняков тратят регулярно,изгоняя своих воспитанников,а тут у них денег не хватило.Играет на высоком уровне,в соответствии с возрастом ,а ЦСКА впервые за новейшую историю команды пропускает по два гола за матч,не сыграв со всеми нынешними претендентами на высокие места.
И отношение сегодняшнего дня к человеку,сделавшему для команды очень много,показывает нравственную и душевную убогость нынешнего руководства клуба.Ещё и прикрываются мнением голопузого хамья с виража-"мы с ними посоветуемся"...А чего бы не посоветоваться с разумными трезвыми людьми???
Futurista
Futurista
вчера в 10:10, ред.
Марио решил, что любой конь верит джентльмену на слово)....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:47, ред.
Армейцы подставили легенду клуба. Жду когда в поддержку Марио выскажутся Тошич, Хонда, Ерёменко, Муса, Чалов, Олич,Витинье и многие другие
ОПС
ОПС
вчера в 09:35
Попытался оправдаться, но как то не то получилось.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:32
Свое «человеческое» он показал в игре против ЦСКА при праздновании гола. Остальное - вода.
Vadik
Vadik
вчера в 09:24
Фернандес: "У меня было соглашение с ЦСКА, но Зенит предложил больше"
cska1948
cska1948
вчера в 09:11
По джентльменскому соглашению Марио из ЦСКА отпустили БЕСПЛАТНО не играть в Бразилии, а побыть с семьёй. И вернуться в ЦСКА он должен был БЕСПЛАТНО. Но он решил всё иначе. Это его идея, а не ЦСКА, поиграть в Бразилии и он САМ должен был решать все проблемы с бразильским клубом. САМ, а не ЦСКА.
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:58
ЦСКА оказался прав
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 08:58
Опять вылез этот гнус
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:52
Смысл сейчас этих слов. С тобой все ясно
mrwx78mf4gds
mrwx78mf4gds
вчера в 08:52
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