Марио Фернандес: «В реальности ЦСКА отказался от моего возвращения»

Защитник «Зенита» рассказал, что он ответил питерскому клубу во время первых контактов в 2022 году.

Я заключил джентльменское соглашение с ЦСКА , что в России буду играть только за этот клуб? Да, такое соглашение существовало. Это то, чего я и хотел, уезжая в Бразилию — вернуться однажды в ЦСКА . И хотел этого, даже когда возник первый интерес со стороны «Зенита» — вскоре после ЧМ -2022. Тогда я ответил: «Во-первых, у меня соглашение с ЦСКА . Во-вторых, клуб, как кажется, во мне заинтересован. Если возвращаться в Россию, то только в ЦСКА ». Только позже стало понятно: в реальности ЦСКА отказался от моего возвращения.