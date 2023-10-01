«Ахмат» и «Динамо» не выявили победителя в матче Премьер-Лиги

«Ахмат» и «Динамо» сыграли вничью в матче 10-го тура РПЛ (1:1).
Светослав Ковачев на 21-й минуте обеспечил хозяевам преимущество, но на 51-й Роберто Фернандес сравнял счет.
После поединка «Ахмат» идет на 10-м месте (12 очков), «Динамо» расположилось на 7-й строчке (16 баллов).
Слабо выглядевший в сентябре Федя был оставлен на лавке, а его позицию АПЗ взял на себя Битело.
Кроме того, после травмы появился на поле Фомин в роли 8-ки, а роль Лаксальта
в опорке исполнял Чавес.
Всё это, впрочем, ничего особенного в игру Динамо не привнесло.
Люди на поле снова не понимали друг друга, Тюкавин сидел на голодном пайке,
Битело лишь осваивался в очередной новой роли, а из-под Карраскаля не впервые за время его игр за Динамо началась голевая атака на наши ворота.
Обе команды много грубили, особенно грозненцы.
Как следствие, почти весь первый тайм разбился на эпизоды и представлял собой скорее морг, чем футбольный матч, впору было засыпАть под пожелания всем обойтись без травм)
Вторая половина сложилась погорячее, но не настолько, чтобы оживить картину
принципиально, хотя желание победить у обоих порождало ошибки.
По-настоящему же любопытными оказались последние минут 15 основного времени, когда уставшие хавы хозяев почти перестали возвращаться домой.
Сколько моментов запороли в этот отрезок вышедшие на замену Смолов и Макаров, я перестал считать..
В общем, Динамо пока что здОрово удручает, причём забавно, что являясь одной
из самых результативных команд старта сезона, после трансферного усиления
мы почти перестали забивать..)
Впрочем, пропускаем тоже немного, может в этом сейчас и расчёт ТШ Лички- пока обновлённая средняя линия не сыгралась и не закреативила- в обороне построже..)
Однако тупим и продолжаем терять очки..
Слабо выглядевший в сентябре Федя был оставлен на лавке, а его позицию АПЗ взял на себя Битело.
Кроме того, после травмы появился на поле Фомин в роли 8-ки, а роль Лаксальта
в опорке исполнял Чавес.
Всё это, впрочем, ничего особенного в игру Динамо не привнесло.
Люди на поле снова не понимали друг друга, Тюкавин сидел на голодном пайке,
Битело лишь осваивался в очередной новой роли, а из-под Карраскаля не впервые за время его игр за Динамо началась голевая атака на наши ворота.
Обе команды много грубили, особенно грозненцы.
Как следствие, почти весь первый тайм разбился на эпизоды и представлял собой скорее морг, чем футбольный матч, впору было засыпАть под пожелания всем обойтись без травм)
Вторая половина сложилась погорячее, но не настолько, чтобы оживить картину
принципиально, хотя желание победить у обоих порождало ошибки.
По-настоящему же любопытными оказались последние минут 15 основного времени, когда уставшие хавы хозяев почти перестали возвращаться домой.
Сколько моментов запороли в этот отрезок вышедшие на замену Смолов и Макаров, я перестал считать..
В общем, Динамо пока что здОрово удручает, причём забавно, что являясь одной
из самых результативных команд старта сезона, после трансферного усиления
мы почти перестали забивать..)
Впрочем, пропускаем тоже немного, может в этом сейчас и расчёт ТШ Лички- пока обновлённая средняя линия не сыгралась и не закреативила- в обороне построже..)
Однако тупим и продолжаем терять очки..
Не знаю радоваться или огорчаться заработанному очку в Грозном, но свой лимит на ничьи на этот круг Динамо выбрало, если хочет весной завоевать медали. Тем более основные соперники за призы, которых обозначили в начале чемпионата пока тоже буксуют и дают шансы оторваться, но бело-синие ими не спешат воспользоваться. Следующий Факел и потеря очков в этом матче уже может оставить более серьёзные вопросы к Личке. Болейте за своих, а не против чужих!
Не знаю радоваться или огорчаться заработанному очку в Грозном, но свой лимит на ничьи на этот круг Динамо выбрало, если хочет весной завоевать медали. Тем более основные соперники за призы, которых обозначили в начале чемпионата пока тоже буксуют и дают шансы оторваться, но бело-синие ими не спешат воспользоваться. Следующий Факел и потеря очков в этом матче уже может оставить более серьёзные вопросы к Личке. Болейте за своих, а не против чужих!