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«Ахмат» и «Динамо» не выявили победителя в матче Премьер-Лиги

вчера, 20:58
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Ахмат» и «Динамо» сыграли вничью в матче 10-го тура РПЛ (1:1).

Светослав Ковачев на 21-й минуте обеспечил хозяевам преимущество, но на 51-й Роберто Фернандес сравнял счет.

После поединка «Ахмат» идет на 10-м месте (12 очков), «Динамо» расположилось на 7-й строчке (16 баллов).

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Все комментарии
баск
баск ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:46
Да у меня ни слова нет о комментаторах, ты не туда прицепил своё возражение..)

Хотя в принципе я плохо отношусь к современным кооментаторам как таковым, они слишком часто и в самом деле неумеренно предвзяты, поэтому я почти всегда просто выключаю звук, а если есть возможность- нахожу транслю вовсе без комментария, шум трибун и другие звуки стадиона гораздо ценнее..)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:27
Мой прогноз оправдался.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:26
Местные комментаторы, которые непредвзяты? Где такие в России есть? Геннадий Орлов, Костя Генич, да и всё московские комментаторы (почти)- это тебе о чем-то говорит? Пересмотри матчи кавказских команд против московских, и послушай их сам непредвзято, тогда поймёшь о чём. И про какого местного грозненского комментатора ты говоришь? Если про Адама Ахмадова, то он вообще не работает главным комментатором. Он всегда вторым работает. Насколько я понял, он на бровке бывает. А так, я согласен, что все должны быть непредвзяты. Но в России, к сожалению, почти нету таких.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:07
Нормальный комментатор,ибо он на "подтанцовке",а за всех отвечает главный,федеральный.Или он должен перехватить возжи и петь первым номером???
alexamit
alexamit
вчера в 22:06
Ну,я думаю,началось.Мне кажется,что дальше Динамо будет катиться всё ниже и ниже.Игры нет,одна пустая беготня.С каким удовольствием смотрю немцев и итальянцев,не говоря уже об англичанах.Просто бальзам на душу.А скорости какие!И главное в каждом действии чувствуется мысль,азарт и видишь борьбу до последних секунд матча,чего не скажешь о динамовцах.Чего они делают целую неделю между матчами?Хотя бы в ворота попадать научились с пяти метров. Буду рад,если окажусь неправ.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:46
Меня матч настолько захватил, что я не обращал внимания на комментаторов. Прошло несколько минут после окончания игры, и я уже забыл, кто и что из них говорил.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:45
Очередное разочарование и от результата и от игры Динамо. Если раньше игра в защите не выдерживала ни какой критики, то теперь в нападении. Тюкавина после победы в Питере короновали и корона эта сильно давит на него, но вышедший вместо него Макаров ещё хуже. Запороть четыре момента за пятнадцать минут это повод сесть на лавку и дать очередной шанс Гладышеву. Ну и Караскаль, пока никак не вписывается в игру, которую ставит Личка, Лесовой думаю был бы сегодня полезнее колумбийца.

Не знаю радоваться или огорчаться заработанному очку в Грозном, но свой лимит на ничьи на этот круг Динамо выбрало, если хочет весной завоевать медали. Тем более основные соперники за призы, которых обозначили в начале чемпионата пока тоже буксуют и дают шансы оторваться, но бело-синие ими не спешат воспользоваться. Следующий Факел и потеря очков в этом матче уже может оставить более серьёзные вопросы к Личке. Болейте за своих, а не против чужих!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:43
Полностью согласен с комментатором Моссаковским, который за несколько минут до окончания встречи сказал, что матч настолько захватывающий, что он не хотел бы, чтобы он заканчивался. Думаю, что его слова - самый объективный анализ происходившего на поле.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:39
Новички обеих команд пока втираются в единый механизм ,но что то затягивается этот процесс.Удачи обеим командам в этом сезоне!!!
баск
баск
вчера в 21:29, ред.
У Динамо сегодня была произведена очередная перестановка игроков.

Слабо выглядевший в сентябре Федя был оставлен на лавке, а его позицию АПЗ взял на себя Битело.
Кроме того, после травмы появился на поле Фомин в роли 8-ки, а роль Лаксальта
в опорке исполнял Чавес.

Всё это, впрочем, ничего особенного в игру Динамо не привнесло.
Люди на поле снова не понимали друг друга, Тюкавин сидел на голодном пайке,
Битело лишь осваивался в очередной новой роли, а из-под Карраскаля не впервые за время его игр за Динамо началась голевая атака на наши ворота.

Обе команды много грубили, особенно грозненцы.
Как следствие, почти весь первый тайм разбился на эпизоды и представлял собой скорее морг, чем футбольный матч, впору было засыпАть под пожелания всем обойтись без травм)

Вторая половина сложилась погорячее, но не настолько, чтобы оживить картину
принципиально, хотя желание победить у обоих порождало ошибки.
По-настоящему же любопытными оказались последние минут 15 основного времени, когда уставшие хавы хозяев почти перестали возвращаться домой.

Сколько моментов запороли в этот отрезок вышедшие на замену Смолов и Макаров, я перестал считать..
В общем, Динамо пока что здОрово удручает, причём забавно, что являясь одной
из самых результативных команд старта сезона, после трансферного усиления
мы почти перестали забивать..)

Впрочем, пропускаем тоже немного, может в этом сейчас и расчёт ТШ Лички- пока обновлённая средняя линия не сыгралась и не закреативила- в обороне построже..)
Однако тупим и продолжаем терять очки..
lotsman
lotsman
вчера в 21:29
Наиграли на то, на что наиграли. Игра была ровна.................
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:29
У Динамо Карраскаль только тормозил игру своими не точными передачами.и правильно, что был заменён. Выиграть на поде Ахмата сложно. Итог закономерен.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:19
Матч не смотрел. Удивило что тренер Динамо всего 2 замены сделал
Молодёжь сидит в запасе, их даже на последние 10 минут не выпускают попрессинговать уставшего соперника
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:11, ред.
Местный комментатор не нравится? Нам от ваших тошнит.Звук отключаем.
Gotlib
Gotlib
вчера в 21:07
Динамо на 6 месте, а на 7 ЦСКА.
Ев17
Ев17
вчера в 21:06
Федя если не начудит пижонством своим, то это не Федя ... А Макаров - вообще молчу. Но всё же, когда разбавили латину нашими, игра появилась . Ох сырая полузащита из этих латинских новичков, каждый сам по себе вроде и играет, команды нет. И как же не хватает Лаксальта...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:06
Закономерный результат матча. Очень не нравится местный грозненский комментатор, который никогда ничего не скажет об игроках соперника. он может обсудить состав Ахмата u13, никому не нужную информацию о неизвестных игроках, которые вне заявки на матч\чемпионат. Местные комментаторы по всей стране профессионалы и обсуждают то, что происходит на поле, обсуждают действия своих и чужих, стараются выглядеть беспристрастно. А этот не скрывает даже в эфире свои предпочтения. Комментаторы должны быть непредвзятыми
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:05
Игра кривоногих, поэтому результат справедлив
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