«Ахмат» и «Динамо» не выявили победителя в матче Премьер-Лиги

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вчера, 20:58

«Ахмат» и «Динамо» сыграли вничью в матче 10-го тура РПЛ (1:1).

Светослав Ковачев на 21-й минуте обеспечил хозяевам преимущество, но на 51-й Роберто Фернандес сравнял счет.

После поединка «Ахмат» идет на 10-м месте (12 очков), «Динамо» расположилось на 7-й строчке (16 баллов).