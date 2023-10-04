«Ланс» обыграл «Арсенал» в матче Лиги чемпионов

«Ланс» выиграл у «Арсенала» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
На 14-й минуте встречи Габриэл Жезус вывел лондонцев вперёд. Адриен Томассон на 25-й сравнял счёт. Сепе Вахи на 69-й забил победный для французской команды мяч.
«Ланс» лидирует в группе B, имея в активе 4 очка. «Арсенал» находится на 2-й позиции, у коллектива 3 балла.
Практически все матчи играет обойма из 14-15 игррков, и то, те кто выходят на замену получают очень мало времени, у нас тупо есть один наигранный состав.
Ланс с победой, а у нас очень важный матч в АПЛ против Сити.
Практически все матчи играет обойма из 14-15 игррков, и то, те кто выходят на замену получают очень мало времени, у нас тупо есть один наигранный состав.
Ланс с победой, а у нас очень важный матч в АПЛ против Сити.