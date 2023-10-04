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«Ланс» обыграл «Арсенал» в матче Лиги чемпионов

сегодня, 00:12
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«Ланс» выиграл у «Арсенала» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

На 14-й минуте встречи Габриэл Жезус вывел лондонцев вперёд. Адриен Томассон на 25-й сравнял счёт. Сепе Вахи на 69-й забил победный для французской команды мяч.

«Ланс» лидирует в группе B, имея в активе 4 очка. «Арсенал» находится на 2-й позиции, у коллектива 3 балла.

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Стадион «Боллар-Делелис»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ланс»
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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 05:38
Этот матч не смотрел, но ожидал другой результат в матче этой пары.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:33
Ланс удивил, Арсенал разочаровал
Но это пока 2-й тур, сенсации неизбежны
adekvat
adekvat
сегодня в 04:43
Не повезло бывает, все еще впереди.
mdnh4gkvkjp4
mdnh4gkvkjp4
сегодня в 03:31
Узнаю старый добрый Арсенал
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 01:45
Абсолютно. Один состав все игры, так, что дорогие по факту запасные вроде Томиясу оказываются в ужасной форме, так как никакой сыгранности нет. Сравнить это с "Реалом", где играет вся обойма и даже Лукас Васкес может на позицию защитника выйти.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 01:11, ред.
Артета конечно же молодец, проделал огромную работу в клубе и практически поставил нам игру, но из-за его трусости мы имеем множество травм и слабую скамейку, скамейка может быть и не слабая, но сыгранности нет совсем!

Практически все матчи играет обойма из 14-15 игррков, и то, те кто выходят на замену получают очень мало времени, у нас тупо есть один наигранный состав.

Ланс с победой, а у нас очень важный матч в АПЛ против Сити.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:58
Иметь такое преимущество и проиграть !(
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:40
А говорят Франция - фермерлига.. Хе..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:31
При всём моем уважении, без Мартинелли, Уайта команда не та, а тут ещё, прости господи, Хавертц, которого Доминатор всё пытается встроить в систему. Совсем не удивлён поражению.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:22
С победой поздравляю этот французский клуб и всех болельщиков! Обыграли вторую команду самой сильной национальной Лиги мира, который играл с боевым составом. Микелю Артета придётся проделать большую работу, переварить всё это. К меня слов нет, чтоб описать это всё. Как он умудрился проиграть в таком матче? С другой стороны, конечно, у английских клубов очень сложный график. Результат этого матча развяжет интересную борьбу в этой группе, ведь есть ещё и Севилья с ПСВ Эйндховен.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 00:21
Канониры сегодня разочаровали!
Мален_Кихрен
Мален_Кихрен
сегодня в 00:20
Ну Доминанта опустили фермеры. Но вроде мы в игре, и ничего не потеряно, если дома не будет разгрома, напишу Микелю лично.
Nazi
Nazi
сегодня в 00:18
АПЛ сегодня прогнулся под фермеров... И турков впридачу.. Представьте что было бы с несчастным Арсеналом будь у Ланса бюджет лондонцев..
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