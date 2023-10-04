«Ланс» обыграл «Арсенал» в матче Лиги чемпионов

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сегодня, 00:12

«Ланс» выиграл у «Арсенала» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

На 14-й минуте встречи Габриэл Жезус вывел лондонцев вперёд. Адриен Томассон на 25-й сравнял счёт. Сепе Вахи на 69-й забил победный для французской команды мяч.

«Ланс» лидирует в группе B, имея в активе 4 очка. «Арсенал» находится на 2-й позиции, у коллектива 3 балла.