«Реал» выиграл у «Наполи» в поединке Лиги чемпионов

«Наполи» проиграл «Реалу» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:3).
На 19-й минуте игры Лео Эстигор вывел хозяев вперёд. Винисиус Жуниор на 27-й сравнял счёт. Джуд Беллингем на 34-й вывел мадридцев вперёд. Пётр Зелиньски на 54-й восстановил равенство, реализовав пенальти. Автогол Алекса Мерета на 78-й принёс «сливочным» победу.
«Наполи» занимает 2-е место в группе C, имея в активе 3 очка. «Реал» лидирует в квартете с 6 баллами.
И еще: Вы тут кое-кому выговаривали насчет " тыканья"... Какая-то прям тенденция непоследовательности.
И как бы Вы не скрывали личную неприязнь к одному из лучших игроков прошлого сезона Серии А, она видна невооруженным глазом.
И еще: Вы тут кое-кому выговаривали насчет " тыканья"... Какая-то прям тенденция непоследовательности.
И как бы Вы не скрывали личную неприязнь к одному из лучших игроков прошлого сезона Серии А, она видна невооруженным глазом.
Полгода ничего не сделать- это круто, почти как у Марадоны...
Полгода ничего не сделать- это круто, почти как у Марадоны...
И в очередном матче чемпионата голевую отдал. Только Вас не видно было под этими новостями. И прогноз не сбылся насчет полугода.
И в очередном матче чемпионата голевую отдал. Только Вас не видно было под этими новостями. И прогноз не сбылся насчет полугода.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
ПРИМЕРНО ВОТ В ТАКОМ ОБРАЗЕ !!!)
ПРИМЕРНО ВОТ В ТАКОМ ОБРАЗЕ !!!)
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Это же реально, Реал !!! ☝️✌️✊️🙋🏻♂️
Это же реально, Реал !!! ☝️✌️✊️🙋🏻♂️