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«Реал» выиграл у «Наполи» в поединке Лиги чемпионов

сегодня, 00:02
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Наполи» проиграл «Реалу» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:3).

На 19-й минуте игры Лео Эстигор вывел хозяев вперёд. Винисиус Жуниор на 27-й сравнял счёт. Джуд Беллингем на 34-й вывел мадридцев вперёд. Пётр Зелиньски на 54-й восстановил равенство, реализовав пенальти. Автогол Алекса Мерета на 78-й принёс «сливочным» победу.

«Наполи» занимает 2-е место в группе C, имея в активе 3 очка. «Реал» лидирует в квартете с 6 баллами.

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Стадион «Диего Марадона»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Реал»
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:10
Реал силён, очень силён
ABir
ABir
сегодня в 06:01
Лига чемпионов реальный турнир
de1-pier0
de1-pier0
сегодня в 04:35
Очень повезло Мадриду с автоголом .Пенальти чистейший,тут есть некоторые которые не помнят какие пенки не назначали в ворота Мадрида,и какие назначали..все помнят волейбол Марселу...и "подкаты двух псевдозащииников в лице рамоса и пепе"..с этим и живут.
Capral
Capral ответ Рептилия (раскрыть)
сегодня в 01:56
Илия, еще раз тебе говорю, твой Хвичка- дешевка. Сейчас, таких Хвичек- в каждом тбилисском дворе- мешок. Всё, спокойной ночи.
Рептилия
Рептилия ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:52
    Capral
    Capral ответ Рептилия (раскрыть)
    сегодня в 01:35
    Подожди, именно так и будет... Терпения, мой друг, терпения. Как только, он начал феерить в прошлом году и посыпались хвалебные оды, я сказал: не спешите воспевать дешевку, посмотрим что будет позднее. Ну вот, так и произошло, и так будет. Он футбольный простак и невежда, способный забивать только подвалу и середнякам!
    Рептилия
    Рептилия ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:30
    Вы предрекали новые полгода после матча с Удинезе.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga........... (раскрыть)
    сегодня в 01:28
    Едва заметный рикошет раньше никогда не назывался автоголом
    Capral
    Capral ответ Рептилия (раскрыть)
    сегодня в 01:27
    Ну как раз прогноз мой сбылся- грузинка полгода ничего не мог сделать- ни забить, ни отдать. Как ты сказал- "временами" хорошо смотрелся? Ну вот именно- "временами"...

    Полгода ничего не сделать- это круто, почти как у Марадоны...
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga........... (раскрыть)
    сегодня в 01:27
    Пенальт дали и дали, Реал все равно выиграл, смирись с этим. Но трактовка данного эпизода может быть и другой. Мяч попал рикошетом от тела игрока ему в руку, с близкого расстояния. Это не пенальти как по мне. И определенная часть судей в такой ситуацит могла не дать пенальти
    Рептилия
    Рептилия ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:22
    "Грузинка" смотрелся хорошо временами.
    И в очередном матче чемпионата голевую отдал. Только Вас не видно было под этими новостями. И прогноз не сбылся насчет полугода.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 01:21
    Я ещё хочу отметить Рюдигера, полностью закрыл Осимхена, как он и Холланда закрыл.
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:20
      antimor888
      antimor888
      сегодня в 01:14
      Хорошая игра была , Наполи был хорош , Реалу как обычно везет в моментах , по игре Наполи играл хорошо , никто не провалил игру , все-таки у Реала огромный опыт , он и сказался
      Capral
      Capral ответ Ironigor (раскрыть)
      сегодня в 00:44
      Подтверждаю ещё раз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
      НЕ ЭГО И СТ
      НЕ ЭГО И СТ
      сегодня в 00:43
      Хвича хорош ..
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      сегодня в 00:43
      Интересно, что статистика по xG 2-1 в пользу "Наполи", что неудивительно, учитывая, какое мастерство показал Джуд в двух первых голах и как редко забивают пушечным ударом с точки Феде. С другой стороны, это показывает, почему xG не решает сама по себе.
      Ironigor
      Ironigor ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 00:42
      Это же очень модный бренд, профессор в футболе, - РЕАЛ !!!
      ПРИМЕРНО ВОТ В ТАКОМ ОБРАЗЕ !!!)
      Capral
      Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      сегодня в 00:38
      Спасибо, Павел!
      🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 00:36
      Он неплохо смотрелся во втором тайме, когда судья дал пенку и "Наполи" включился минут на 20 в игру, даже пробил опасно в фирменном стиле, но непонятно, почему в первом тайме спал.
      Capral
      Capral ответ Ironigor (раскрыть)
      сегодня в 00:22
      ПОДТВЕРЖДАЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 00:22
      Всех болельщиков Реала с заслуженной Победой !
      Это же реально, Реал !!! ☝️✌️✊️🙋🏻‍♂️
      Agamaga...........
      Agamaga........... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 00:21
      Потому что автогол! Люди со зрением подтвердят!
      Capral
      Capral
      сегодня в 00:19
      А как сегодня грузинка смотрелся- кто скажет? Игру не смотрел, подумал- много чести для будущего обладателя ЗМ. Решил отдать предпочтение игре Баварии, но прогадал, безобразная игра у немцев. Но рад за Реал- самый Великий и замечательный клуб в мире!!! Спасибо, Реал- за улучшенное настроение!!!!!!!
      Agamaga...........
      Agamaga........... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 00:17
      100% пенальти. Зачем вот так переворачивать эпизод? Совесть всё - таки надо иметь.
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
      сегодня в 00:15
      Везёт говоришь? Ты вообще смотрел этот матч? Реал абсолютно заслуженно выиграл. Пенальти в ворота Реала левый был.
      амурец
      амурец
      сегодня в 00:13
      Заслуженная победа Реала
      Мален_Кихрен
      Мален_Кихрен ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
      сегодня в 00:12
        Рыжик-Мурыжик
        Рыжик-Мурыжик
        сегодня в 00:11
        Наполи забил три и проиграл.Реалу, как это часто бывает, фантастически везёт.Фартовые.Как говорится, всей командой вступили кое во что или объелись этого самого "кое чего")))
        Мален_Кихрен
        Мален_Кихрен
        сегодня в 00:10
        Зрелищный матч был, и не зря посмотрел. Канониры слились с андердогом. Зато мадридцы показали класс, Джуд был хорош, предсказывал гол Феде, и он случился, жаль что записали на Мерета. Но гол пушка просто.
        Гость
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