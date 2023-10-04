«Реал» выиграл у «Наполи» в поединке Лиги чемпионов

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сегодня, 00:02

«Наполи» проиграл «Реалу» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:3).

На 19-й минуте игры Лео Эстигор вывел хозяев вперёд. Винисиус Жуниор на 27-й сравнял счёт. Джуд Беллингем на 34-й вывел мадридцев вперёд. Пётр Зелиньски на 54-й восстановил равенство, реализовав пенальти. Автогол Алекса Мерета на 78-й принёс «сливочным» победу.

«Наполи» занимает 2-е место в группе C, имея в активе 3 очка. «Реал» лидирует в квартете с 6 баллами.