Изидор рассказал, что разочаровался в руководстве «Локомотива»

Нападающий «Зенита» сообщил, что его отношения с руководством «Локомотива» закончились.

Когда я понял, что не смогу перейти в «Мец», то был расстроен! Не на моих одноклубников, не на главного тренера, потому что они-то как раз, зная всю ситуацию, поддерживали меня. В своих мыслях я старался продолжать оставаться профессионалом и был им до последней секунды, которую провёл в «Локомотиве». Просто в какой-то момент полностью закончились какие-либо отношения с клубным руководством. Когда я вернулся в сентябре в Москву, то уже знал, что ещё есть возможность перейти в «Зенит» – и просто ждал, когда это произойдёт.