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Изидор рассказал, что разочаровался в руководстве «Локомотива»

вчера, 12:46

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор сообщил, что его отношения с руководством «Локомотива» закончились.

Когда я понял, что не смогу перейти в «Мец», то был расстроен! Не на моих одноклубников, не на главного тренера, потому что они-то как раз, зная всю ситуацию, поддерживали меня. В своих мыслях я старался продолжать оставаться профессионалом и был им до последней секунды, которую провёл в «Локомотиве». Просто в какой-то момент полностью закончились какие-либо отношения с клубным руководством. Когда я вернулся в сентябре в Москву, то уже знал, что ещё есть возможность перейти в «Зенит» – и просто ждал, когда это произойдёт.

Ранее Изидор высказался по поводу своего перехода из стана «красно-зелёных» в «Зенит».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:10
трудно ему, переживает
протон
протон
вчера в 15:38
Хотел кинуть камень в огород селекции, однако во-первых, это были совершенно разные селекции (руководство менялось, даже не один раз), во-вторых, перед тем, как отдать Хвичу и Изидора, селекция Локомотива их сначала всё-таки нашла (если уж совсем придираться, нашла - селекция, отдало - руководство). До Локомотива Хвича был 18-летним игроком Рустави, а Изидор играл в третьей французской лиге.
112910415
112910415
вчера в 14:36
не договаривает, как всегда
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:36
Газообразное существо. "Был у меня один знакомый француз из Одессы...".
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 13:16
Дело, конечно, сугубо личное. Формула проста: обидели - ответил. На каждое действие есть противодействие. Ну и хрен с ним.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:58
Изи уже обещал ответить на критику и помог Локо выиграть в Питере!!!
Но видать ума это не прибавило и он опять чешет языком.
Скоро и из Зенита будет мечтать убежать, но время уже не то, что раньше и Локо опустил ниже плинтуса француза, а Зенит за подобное вообще...
Гость
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