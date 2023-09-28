Изидор рассказал, что разочаровался в руководстве «Локомотива»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор сообщил, что его отношения с руководством «Локомотива» закончились.
Когда я понял, что не смогу перейти в «Мец», то был расстроен! Не на моих одноклубников, не на главного тренера, потому что они-то как раз, зная всю ситуацию, поддерживали меня. В своих мыслях я старался продолжать оставаться профессионалом и был им до последней секунды, которую провёл в «Локомотиве». Просто в какой-то момент полностью закончились какие-либо отношения с клубным руководством. Когда я вернулся в сентябре в Москву, то уже знал, что ещё есть возможность перейти в «Зенит» – и просто ждал, когда это произойдёт.
Ранее Изидор высказался по поводу своего перехода из стана «красно-зелёных» в «Зенит».
Но видать ума это не прибавило и он опять чешет языком.
Скоро и из Зенита будет мечтать убежать, но время уже не то, что раньше и Локо опустил ниже плинтуса француза, а Зенит за подобное вообще...
Но видать ума это не прибавило и он опять чешет языком.
Скоро и из Зенита будет мечтать убежать, но время уже не то, что раньше и Локо опустил ниже плинтуса француза, а Зенит за подобное вообще...