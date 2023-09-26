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Николич: «Очень скучаю по „Локомотиву“. Это было хорошее время»

сегодня, 09:33

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич надеется вернуться в чемпионат России.

Очень скучаю по «Локомотиву». Это было хорошее время, мы часто вспоминаем его с тренерским штабом. У меня в клубе остались друзья. Например, зимой Дима Лоськов и Вадим Евсеев побывали у меня дома, с женами. Мне очень жаль, что российские клубы сейчас не играют в Европе. Уровень чемпионата упал, хотя и не сильно. Наверное, однажды я снова буду работать в России. Может, в «Локомотиве». Может, в другой команде. Просто хочется, чтобы с футболом все было нормально. Как прежде. Чтобы были еврокубки. Чтобы каждая игра в РПЛ была очень важна.

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Mekail
Mekail
сегодня в 12:02
Возможно и вернется, но сомневаюсь что снова в Локо...
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