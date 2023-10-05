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Ямаль покинул поле в матче против «Порту» из-за проблем с желудком

вчера, 10:14
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль отправился в туалет на 71-й минуте матча Лиги чемпионов против «Порту». Сообщается, что испанец почувствовал тошноту и боли в животе. С 71-й минуты до 80-й минуты «Барселона» играла вдесятером, пока вместо Ямаля не вышел Маркос Алонсо.

Напомним, 16-летний вингер стал самым молодым игроком, который вышел в стартовом составе на матч Лиги чемпионов.

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Все комментарии
de1-pier0
de1-pier0 ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 19:23
Вспомнил,было дело. +++++
Agamaga...........
Agamaga........... ответ de1-pier0 (раскрыть)
вчера в 18:47
Да и Рамос уходил в туалет с поля.
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 16:24
Слишком молодой,может быть связано со нагрузками.Это мелочи,такое бывает.
протон
протон
вчера в 14:16
Спорят три мужика, что самое быстрое на свете.
Первый говорит: Это слово. Не успел подумать, а уже говоришь.
Второй говорит: Это свет. Включил и выключил.
Третий говорит: Нет. самое быстрое-это понос.
Вчера не успел ни слова сказать, ни свет включить.
протон
протон
вчера в 14:14
Ямаль стал самым молодым игроком, кто ушёл в туалет во время матча и не вернулся на поле.
112910415
112910415
вчера в 11:34
спазм на нервной почве ?
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:00
Йогуртов обожрался перед игрой !
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:37
Всяко бывает. Играют ведь живые люди. Хорошо что добежать успел
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:32, ред.
Бывает…вышел в старте и обо**ался!)
lotsman
lotsman
вчера в 10:32
Прихватило так, что убежал без разрешения судьи.)
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:31
Фастфуд с травкой вреден даже привыкшим ко всему обитателям стран "Райского Сада".Но они быстро найдут выход и поставят у поля кабинки открытого типа,для справления естественных потребностей.А чё,ставят же уже заботливые демократические власти на улицах столиц открытого типа писсуары! Сейчас и вумены требуют равноправия в этой части человеческого бытия...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:28, ред.
Хави : Ямал убежал в туалет??.. А нас рать.. А-ха-ха-ха. 😄🤭
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:26
Что то не тем накормили - бывает.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:18
    Гость
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