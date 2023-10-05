Ямаль покинул поле в матче против «Порту» из-за проблем с желудком

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вчера, 10:14

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании отправился в туалет на 71-й минуте матча Лиги чемпионов против «Порту». Сообщается, что испанец почувствовал тошноту и боли в животе. С 71-й минуты до 80-й минуты «Барселона» играла вдесятером, пока вместо Ямаля не вышел Маркос Алонсо.

Напомним, 16-летний вингер стал самым молодым игроком, который вышел в стартовом составе на матч Лиги чемпионов.