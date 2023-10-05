Ямаль покинул поле в матче против «Порту» из-за проблем с желудком

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль отправился в туалет на 71-й минуте матча Лиги чемпионов против «Порту». Сообщается, что испанец почувствовал тошноту и боли в животе. С 71-й минуты до 80-й минуты «Барселона» играла вдесятером, пока вместо Ямаля не вышел Маркос Алонсо.
Напомним, 16-летний вингер стал самым молодым игроком, который вышел в стартовом составе на матч Лиги чемпионов.
Первый говорит: Это слово. Не успел подумать, а уже говоришь.
Второй говорит: Это свет. Включил и выключил.
Третий говорит: Нет. самое быстрое-это понос.
Вчера не успел ни слова сказать, ни свет включить.
Первый говорит: Это слово. Не успел подумать, а уже говоришь.
Второй говорит: Это свет. Включил и выключил.
Третий говорит: Нет. самое быстрое-это понос.
Вчера не успел ни слова сказать, ни свет включить.