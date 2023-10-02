Саба Сазонов получил травму в матче против «Вероны»

Защитник «Торино» Саба Сазонов получил травму в матче 7-го тура Серии А против «Вероны».
Грузин не смог продолжить игру на 27-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Адриен Тамез.
Защитник «Торино» Саба Сазонов получил травму в матче 7-го тура Серии А против «Вероны».
Грузин не смог продолжить игру на 27-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Адриен Тамез.
и сойдясь в бою один в один
Сабу били за российский паспорт,
наплевав на то,что он-"грузин".
и сойдясь в бою один в один
Сабу били за российский паспорт,
наплевав на то,что он-"грузин".
Однако, радует то, что выходит в старте. Надеюсь, обойдется, и травма окажется несерьезной.
Однако, радует то, что выходит в старте. Надеюсь, обойдется, и травма окажется несерьезной.
И быстрейшего выздоровления.
И быстрейшего выздоровления.