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Саба Сазонов получил травму в матче против «Вероны»

вчера, 21:10
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)0 : 0Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

Защитник «Торино» Саба Сазонов получил травму в матче 7-го тура Серии А против «Вероны».

Грузин не смог продолжить игру на 27-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Адриен Тамез.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 12:56
В странах "Райских" распустилась паства
и сойдясь в бою один в один
Сабу били за российский паспорт,
наплевав на то,что он-"грузин".
Capral
Capral
вчера в 22:13
Скорейшего Выздоровления тебе, Саба!!!!!!!
Однако, радует то, что выходит в старте. Надеюсь, обойдется, и травма окажется несерьезной.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:07
Здоровья Сабе.
И быстрейшего выздоровления.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:21
Ну это же футбол, игра контактная и такое бывает частенько.
adekvat
adekvat
вчера в 21:15
В России он по ногам всех колотил, в Италии самому досталось.
Гость
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